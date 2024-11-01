В «Художественном» пройдет фестиваль ко дню рождения кинотеатра

Фестиваль с серией премьер и ретроспективных показов пройдет в кинотеатре "Художественный" в Москве ко дню его рождения с 13 по 17 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

"В программе - фильмы-участники главных международных кинофестивалей, новые работы российских авторов и классические киноленты разных периодов. Фестиваль откроет новая картина Андреа Арнольд "Птица" - бунтарское драмеди с Барри Кеоганом и Францем Роговским в главных ролях. Мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2024 году, где картина была номинирована на "Золотую пальмовую ветвь", - рассказали в пресс-службе.

Среди других фестивальных новинок - драматический триллер с Юрием Борисовым "Кончится лето", взявший Гран-при фестиваля "Маяк" в этом году, поэтичная мелодрама "Эра" Вениамина Илясова с Марианной Шульц в главной роли, ставшая победителем первого фестиваля молодого кино "Новое движение". Кроме того, в этом году в программе будут представлены две классические киноленты разных периодов: компиляция отреставрированных работ Мэн Рея "Возвращение к разуму" с саундтреком группы Джима Джармуша и мюзикл конца 1960-х "Девушки из Рошфора" с Катрин Денев в главной роли. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.