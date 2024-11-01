Кинофестиваль «Русское зарубежье» пройдет в Москве 7–14 ноября

В Москве 7–14 ноября пройдет XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье», сообщила пресс-служба кинофестиваля.

«С 7 по 14 ноября 2024 года в Москве, а также в онлайн-формате пройдет XVIII Международный кинофестиваль «Русское зарубежье». В нынешнем году в программе фестиваля будет представлено более 50 игровых и неигровых картин, посвященных осмыслению истории России ХХ века, духовному, культурному и научному наследию Русского мира. Пройдут тематические мероприятия и выставки», – говорится в сообщении.

Как уточняется, жюри конкурса неигровых фильмов в этом году возглавит кинорежиссер, сценарист и продюсер Светлана Быченко, а председателем жюри конкурса игровых фильмов стал актер театра и кино, автор и исполнитель песен Александр Михайлов.

«В конкурс игровых фильмов вошли киноленты, рассказывающие об истории «лагеря смерти» Освенцим, о создателях отечественного единоборства – самбо, о том, как искусство способно побеждать недуги, а также многосерийный детективный фильм, события которого затрагивают жизнь православной старообрядческой общины в Аргентине. В насыщенной программе неигровых картин представлены работы известных мастеров современного документального кино: Наталии Гугуевой, Сергея Дебижева, Марины Труш, Игоря Холодкова, и других режиссеров. Фильмы знакомят с обстоятельствами жизни соотечественников в разных странах и о том, что сподвигает людей, родившихся за рубежом, возвращаться на родину предков – в Россию», – пояснили в пресс-службе.

Вход на кинопоказы, тематические мероприятия и выставки свободный, добавили в пресс-службе.