Ирина Старшенбаум спела «Последнюю поэму» для саундтрека «Огнива»

Клип на песню «Последняя поэма», прозвучавшую в саундтреке фильма «Огниво», был представлен 31 октября 2024 года. Актеры фильма Ирина Старшенбаум, Роман Евдокимов и Антонина Бойко исполнили музыкальный хит композитора Алексея Рыбникова. Кадры из студии перемежаются в клипе с фрагментами фильма.

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Впервые песня была исполнена в советской мелодраме «Вам и не снилось». Композитор Алексей Рыбников был вдохновлен стихами из романа Рабиндраната Тагора «Последняя поэма» 1929 года в переводе поэтессы Аделины Адалис.

С большим трепетом представляем вам «Последнюю поэму» в нашем скромном исполнении, - говорит Ирина Старшенбаум, которой достались основные партии в кавер-версии. - Это огромная радость и честь исполнить легендарную песню Алексея Рыбникова. Благодаря ей наша сказка «Огниво» стала еще волшебнее.

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Фильм «Огниво» вышел в кинотеатральный прокат 24 октября.