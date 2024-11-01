Тюменский режиссер Музалевский рассказал о своем новом фильме «Юрка»

Состоялась премьера фильма «Юрка». Кинокартину снял тюменский режиссер Михаил Музалевский. Он же написал сценарий к фильму и даже исполнил небольшую роль. Как рассказал создатель картины в эксклюзивном интервью «Ямал 1», идея сюжета пришла ему в голову случайно, когда он прочитал в сети историю маленького мальчика, которого забрали в детдом.

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Наткнулся случайно в соцсети на то, как лишили прав родителей и отобрали у детей брата и сестру. Младшего мальчика как раз звали Юра. Я просто представил, как у него вообще может сложиться судьба. Сел за компьютер. Помню, открывал фотографии этого мальчика, плакал и писал историю, – поделился Михаил.

Картина рассказывает о криминальном авторитете, который знакомится с детдомовским мальчишкой. Эта встреча побуждает бандита начать новую жизнь, что не радует его соратников.

Самый сложный момент в фильме, когда мы работали с 16 единицами оружия, стреляли холостыми патронами, там вылетало пламя. Люди были неподготовленные, кто-то вообще в армии не служил, держал оружие в первый раз. Самая главная задача была – провести инструктаж, – вспоминает режиссер.

На съемки картины потребовалось ровно две недели. Главную роль мальчика Юры исполнил на тот момент 8-летний Евгений Овсянников. Он решительно получил одобрение команды после первых видеопроб.

Я давал всем отрезок сценария, один из самых эмоциональных. Скидывают мне родители его видеопробы. Я посмотрел и понял, что у нас есть ребенок, с которым можно работать и во время съемок мы были, как семья, – сказал собеседник.

Посмотреть фильм на большом экране можно в Тюмени. Картину показывают в сети кинотеатров «Киномакс». Также фильм показывают в Оренбурге, Тобольске, Нягани и селе Ахмат-Юрт.

Напомним, среди работ Михаила Музалевского уже есть известная картина под названием «Панчер». Фильм вышел в прокат более чем в 170 кинотеатрах страны и получил положительную оценку зрителей. Режиссер надеется, что «Юрке» тоже удастся достичь немалого успеха и оставить глубокий след в сердце зрителей.