Детектив «Заговоренная» выйдет в России 21 ноября

Кинокомпания «СБ ФИЛЬМ» опубликовала дублированный трейлер детектива «Заговорённая» (Believer). Из ролика стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 21 ноября.

Согласно синопсису, на молодую писательницу Мишель Мур нападает известный лидер культа и массовый убийца, который обладает необъяснимой властью над своими последователями. Но когда главная героиня утверждает, что не помнит о жестоком нападении, её семья ставит под сомнение мотивы Мишель.

В актёрский состав вошли Лорен Ли Смит, Элла Бэллентайн, Питер Муни, Мартин Роуч, Илан О'Дрисколл, Джонатан Поттс, Крис Холден-Рид и другие. Кресло режиссёра занял Шелдон Уилсон.