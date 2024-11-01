Лукашенко: кинофестиваль «Лістапад» сближает людей и континенты

Гостей и участников XXX Минского международного кинофестиваля "Лістапад" поздравил 1 ноября президент Беларуси с открытием этого авторитетного форума, сообщают в администрации главы государства. За прошедшие три десятилетия, кинофорум, констатируется в поздравлении президента, стал знаковым событием в культурной жизни не только Беларуси, но и многих стран близкого и дальнего зарубежья.

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"Расширяя географию участников и открывая новые творческие горизонты, "Лістапад" с гордостью выполняет свою гуманитарную миссию, сближает людей и континенты, утверждает идеалы мира и добра", - отмечает белорусский лидер.

Пожелав организаторам и членам жюри плодотворной работы, а гостям - незабываемых впечатлений, Лукашенко выразил уверенность, что нынешний фестиваль, который проводится в 100-летний юбилей белорусского кино под девизом "Кино со знаком качества", станет местом зарождения культурных инициатив и знакомства с лучшими кинопроектами.

Кстати, в этом году, как ранее уже сообщал "СОЮЗ", организаторы с удовлетворением признают, что получили более 3,4 тысячи заявок из 124 стран мира, поэтому предстоит и большая внеконкурсная программа, и показы кинокартин, которые были отмечены наградами фестиваля в прошлые годы.

В состав жюри XXX Минского международного кинофестиваля входят известные деятели и ведущие эксперты в области кино международного класса. Что же касается конкурсной программы, то в ней будет представлено игровое, анимационное кино, фильмы для детской и юношеской аудитории "Лістападзік" и "Кино молодых".

Кроме того, в этом году в программу фестиваля, который будет проходить до 8 ноября, возвращены два конкурса: национальный и национальных киношкол. В первом зрители смогут оценить фильмы, созданные талантливыми белорусскими режиссерами. А в конкурсе национальных киношкол будут представлены яркие студенческие работы представителей ведущих кинематографических вузов.