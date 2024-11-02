Выходит сериал «Молот ведьм», где герои сказок попадают в современную Россию

В онлайн-кинотеатрах Start и Okko выходит созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Молот ведьм», который смешивает классическое фэнтези, русские народные былины и научную фантастику, так чтобы из них получилось удивительное, ни на что другое не похожее зрелище. Почему этот сериал нельзя пропускать, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Дата выхода: 2 ноября

Страна: Россия

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Режиссер: Евгений Бедарев

В ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Андрей Шарков

Эх, не перевелись еще богатыри на Земле! Разве что переехали — вот, к примеру, удалой молодец и по совместительству криптоэнтузиаст Алеша Попов (Вадим Соснин) подался в Москву уламывать толстосумов на финансирование его аппарата для продвинутого (хоть и, кажется, не вполне честного) майнинга. Правда, просьбу продемонстрировать рабочий прототип стартапер выполнить не в силах, а настоящий изобретатель, прикованный к инвалидному креслу Илья Муромцев (Антон Батырев), как назло отказывается брать трубку. А потому путь Алеши лежит в родной Калязин, вправлять мозги строптивому айтишнику.

И уж что-что, а мозги Илье вправить стоило — программист бредит вещими снами о ведьме, которая вырывает у него сердце и устраивает апокалипсис, а наяву ведет беседы с котом, которого больше никто не слышит. Не добившись от партнера ничего вразумительного, разъяренный Алеша решает хотя бы навестить близких — дома хворает мать, а еще старая любовь Аленушка Добрынина (Алина Воскресенская) празднует день рождения, пускай ее брат Никита (Матвей Зубалевич) появлению Лехи на горизонте не сильно рад... В общем, есть чем заняться.

Тем временем в Институте теоретической и экспериментальной радиофизики, который уже давно пытается познать таинства магии, проводится эксперимент века: ученые хотят научиться выращивать фрукты и овощи на елях и других вечнозеленых. Ради этого к елке подключают находящуюся в анабиозе Хозяйку стихий (Елизавета Юрьева). Однако эксперимент идет не по плану, и Хозяйка стихий сбегает. На Калязин опускается мрак (город к тому же окружает стена борщевика), а местные жители массово превращаются в леших и русалок. Сумеют ли богатыри противостоять злой силе?

«Молот ведьм» существует на стыке фэнтезийного, научно-фантастического и бытового — и это, вероятно, один из самых живых и необычных российских сериалов за последнее время. Казалось бы, новое шоу идет по проторенной недавним хитом Okko «Волшебный участок» тропе, но на самом деле режиссер «Молота» Евгений Бердаев уже не раз и не два брался за проекты, сочетающие фэнтезийные и реалистические сюжеты — от сериала «Пока цветет папоротник» с Александром Петровым до полнометражного «Домового».

Но у «Молота» есть и дополнительный туз в рукаве — одним из сценаристов выступил крайне плодовитый писатель-фантаст Олег Дивов, уже четверть века стабильно выпускающий по роману в год. Возможно, поэтому в «Молоте ведьм», пусть главные герои и антагонисты сериала перекочевали прямиком из сказок и фэнтезийных миров, научная фантастика занимает далеко не последнее место. Три богатыря и вся их свита фактически обитают в декорациях из «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Иван Царевич (Павел Крайнов) и расщепленный надвое Серый волк (Дмитрий Бедарев и Василий Бриченко) работают в спецотделе по поимке сверхъестественных существ (отметим, что Крайнов внешне похож на Дэвида Духовны — и к тому же сопоставим с агентом Малдером по сарказму, сочащемуся из его персонажа), в Институте радиофизики живут привидения и барахлят шапки-невидимки, а одна из ученых (Юлия Галкина) и вовсе ни жива ни мертва.

Словом, шоураннерам удалось создать яркую вселенную, да еще и со спецэффектами и пафосом вполне на уровне отечественных полнометражных блокбастеров. Учитывая разочаровывающую тенденцию стримингов создавать все больше сериалов телевизионного формата — малобюджетных мелодрам и триллеров, которым место в лучшем случае на прайм-тайм федеральных каналов — «Молот ведьм» на фоне конкурентов ощущается как большой глоток морозного воздуха.

Конечно, мир ученых и богатырей получился не без изъянов. Сюжет не всегда логичен, многочисленным женским персонажам отведена исключительно декоративная роль, да и попытки закосить под супергеройское кино а-ля Marvel и DC выглядят несколько провинциально (что справедливо и для подавляющего большинства отечественных полнометражных блокбастеров). Вместе с тем сериал в первые два эпизода только запрягает, а уж какая история развернется в дальнейшем, узнают лишь те, кто продолжит следить за «Молотом ведьм». В любом случае драма, которая разворачивается между тремя главными героями-богатырями (в отличие от стандартной комиксной угрозы, которую несет миру страшная ведьма), захватывает вполне ощутимо уже в первых сериях.

«Молот ведьм» следует популярным тропам, но при этом радует дорогой постановкой и создает любопытную вселенную, которая как нельзя кстати выходит прямиком к Хеллоуину (при всем общественном шуме относительно этого праздника). Этот сериал о страшной сказке, которая расползается по миру, как вирус, может стать хорошим средством эскапизма в хмурую осень.

Сериал «Молот ведьм» выходит в онлайн-кинотеатрах Start и Okko 2 ноября.