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Герои фэнтези попадают в Россию криптомайнеров и спецслужб в новом сериале. Чем удивляет «Молот ведьм»?

В онлайн-кинотеатрах Start и Okko выходит созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Молот ведьм», который смешивает классическое фэнтези, русские народные былины и научную фантастику, так чтобы из них получилось удивительное, ни на что другое не похожее зрелище. Почему этот сериал нельзя пропускать, рассказывает материал «Ленты.ру».

Выходит сериал «Молот ведьм», где герои сказок попадают в современную Россию
© Lenta.ru

Дата выхода: 2 ноября

Страна: Россия

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Режиссер: Евгений Бедарев

В ролях: Вадим Соснин, Антон Батырев, Матвей Зубалевич, Алина Воскресенская, Елизавета Юрьева, Андрей Шарков

Эх, не перевелись еще богатыри на Земле! Разве что переехали — вот, к примеру, удалой молодец и по совместительству криптоэнтузиаст Алеша Попов (Вадим Соснин) подался в Москву уламывать толстосумов на финансирование его аппарата для продвинутого (хоть и, кажется, не вполне честного) майнинга. Правда, просьбу продемонстрировать рабочий прототип стартапер выполнить не в силах, а настоящий изобретатель, прикованный к инвалидному креслу Илья Муромцев (Антон Батырев), как назло отказывается брать трубку. А потому путь Алеши лежит в родной Калязин, вправлять мозги строптивому айтишнику.

И уж что-что, а мозги Илье вправить стоило — программист бредит вещими снами о ведьме, которая вырывает у него сердце и устраивает апокалипсис, а наяву ведет беседы с котом, которого больше никто не слышит. Не добившись от партнера ничего вразумительного, разъяренный Алеша решает хотя бы навестить близких — дома хворает мать, а еще старая любовь Аленушка Добрынина (Алина Воскресенская) празднует день рождения, пускай ее брат Никита (Матвей Зубалевич) появлению Лехи на горизонте не сильно рад... В общем, есть чем заняться.

Тем временем в Институте теоретической и экспериментальной радиофизики, который уже давно пытается познать таинства магии, проводится эксперимент века: ученые хотят научиться выращивать фрукты и овощи на елях и других вечнозеленых. Ради этого к елке подключают находящуюся в анабиозе Хозяйку стихий (Елизавета Юрьева). Однако эксперимент идет не по плану, и Хозяйка стихий сбегает. На Калязин опускается мрак (город к тому же окружает стена борщевика), а местные жители массово превращаются в леших и русалок. Сумеют ли богатыри противостоять злой силе?

«Молот ведьм» существует на стыке фэнтезийного, научно-фантастического и бытового — и это, вероятно, один из самых живых и необычных российских сериалов за последнее время. Казалось бы, новое шоу идет по проторенной недавним хитом Okko «Волшебный участок» тропе, но на самом деле режиссер «Молота» Евгений Бердаев уже не раз и не два брался за проекты, сочетающие фэнтезийные и реалистические сюжеты — от сериала «Пока цветет папоротник» с Александром Петровым до полнометражного «Домового».

Но у «Молота» есть и дополнительный туз в рукаве — одним из сценаристов выступил крайне плодовитый писатель-фантаст Олег Дивов, уже четверть века стабильно выпускающий по роману в год. Возможно, поэтому в «Молоте ведьм», пусть главные герои и антагонисты сериала перекочевали прямиком из сказок и фэнтезийных миров, научная фантастика занимает далеко не последнее место. Три богатыря и вся их свита фактически обитают в декорациях из «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Иван Царевич (Павел Крайнов) и расщепленный надвое Серый волк (Дмитрий Бедарев и Василий Бриченко) работают в спецотделе по поимке сверхъестественных существ (отметим, что Крайнов внешне похож на Дэвида Духовны — и к тому же сопоставим с агентом Малдером по сарказму, сочащемуся из его персонажа), в Институте радиофизики живут привидения и барахлят шапки-невидимки, а одна из ученых (Юлия Галкина) и вовсе ни жива ни мертва.

Словом, шоураннерам удалось создать яркую вселенную, да еще и со спецэффектами и пафосом вполне на уровне отечественных полнометражных блокбастеров. Учитывая разочаровывающую тенденцию стримингов создавать все больше сериалов телевизионного формата — малобюджетных мелодрам и триллеров, которым место в лучшем случае на прайм-тайм федеральных каналов — «Молот ведьм» на фоне конкурентов ощущается как большой глоток морозного воздуха.

Конечно, мир ученых и богатырей получился не без изъянов. Сюжет не всегда логичен, многочисленным женским персонажам отведена исключительно декоративная роль, да и попытки закосить под супергеройское кино а-ля Marvel и DC выглядят несколько провинциально (что справедливо и для подавляющего большинства отечественных полнометражных блокбастеров). Вместе с тем сериал в первые два эпизода только запрягает, а уж какая история развернется в дальнейшем, узнают лишь те, кто продолжит следить за «Молотом ведьм». В любом случае драма, которая разворачивается между тремя главными героями-богатырями (в отличие от стандартной комиксной угрозы, которую несет миру страшная ведьма), захватывает вполне ощутимо уже в первых сериях.

«Молот ведьм» следует популярным тропам, но при этом радует дорогой постановкой и создает любопытную вселенную, которая как нельзя кстати выходит прямиком к Хеллоуину (при всем общественном шуме относительно этого праздника). Этот сериал о страшной сказке, которая расползается по миру, как вирус, может стать хорошим средством эскапизма в хмурую осень.

Сериал «Молот ведьм» выходит в онлайн-кинотеатрах Start и Okko 2 ноября.

Фильмы и сериалы
Молот
Домовой
Пока цветет папоротник
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Василий Бриченко
Олег Дивов
Матвей Зубалевич
Дмитрий Бедарев
Евгений Бедарев
Павел Крайнов
Антон Батырев
Андрей Шарков
Дэвид Духовны
Институт развития интернета
Российские сериалы