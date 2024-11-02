Как в 90-е в Крыму снимали сериал с Шоном Бином и Дэниелом Крейгом

На съемках этого сериала звезду "Дикой орхидеи" Ассумпту Серну приняли в пионеры, будущий Джеймс Бонд - актер Дэниел Крейг разбил в гостинице советские часы, а съемочная группа мечтала об английском беконе.

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Казалось бы, где Крым, а где Британия. Да что, собственно, Британия, ведь события сериала разворачиваются в Европе и даже за ее пределами. Главный герой сериала - рядовой королевский стрелок Ричард Шарп участвует во всех войнах первой половины XIX века, к которым причастна Британская империя. Но из 16 эпизодов сериала восемь были сняты в Крыму. И как это все здесь оказалось?

На развалинах Советского Союза киностудии бывших республик остались не у дел. Некому и нечего было снимать, денег не было. Но появились частные компании, организовывавшие кинопроизводство для любого заказчика, - рассказал "РГ" Олег Широков, работавший на съемках сериала переводчиком.

Так британцы открыли для себя Крым и быстро поняли, что это настоящий Клондайк для кинематографистов. Поэтому лагерь Наполеона разбит у подножия Белой скалы в Белогорском районе Крыма, Испания - это окрестности Бахчисарая, а события мировой истории в картине разворачиваются на фоне горы Демерджи, Байдарской долины, скалы Красный Камень и массы других видов. Снять здесь можно было любое место на планете, и главное, за небольшие деньги.

В съемках было задействовано множество местных жителей. Я чувствовал себя настоящим миллионером, - рассказал Олег Широков. - Мне платили 100 долларов в месяц. Тогда однокомнатная квартира в Симферополе стоила 1500 долларов.

Съемки проходили в 1992-1994 годах летом. Группа работала шесть дней в неделю с одним выходным.

День начинался в шесть утра, и из гостиницы актеры выходили со своими подушками. До съемочной площадки был примерно час езды, в автобусе можно было досыпать, - вспоминает Олег. - Выматывались все очень сильно.

Шон Бин к этому времени уже прославился в картине "Игры патриотов", но роль Шарпа ему досталась почти случайно. Участник съемочной группы - британский актер Джейсон Салки в 2021 году опубликовал свою книгу "Из Крыма с любовью". В Ялте он познакомился со своей будущей женой. По воспоминаниям Салки, на съемках серии "Орел Шарпа" будущий Бонд, тогда еще малоизвестный актер Дэниел Крейг, так разошелся в сцене драки, что повредил уже травмированную ногу актеру Полу Макганну, утвержденному на роль Шарпа. В результате Макганна срочно заменили на Шона Бина, так он и остался в сериале. Крейг вообще отличался неуравновешенным характером. На стене в его номере висели электронные часы, которые, как он утверждал, будили его среди ночи. Однажды Дэниел вышвырнул будильник с балкона. В общем, выдержка не была отличительной чертой реального Бонда.

Все каскадеры в фильме были наши. Очень большая группа работала, человек 25, из Киева, Санкт-Петербурга, Казахстана. Поскольку это батальные съемки, там множество сцен падения с лошади, скачек, и британцы в превосходной степени отзывались о работе нашей конной группы, - рассказал Владимир Данилов, снимавший на площадке сериала авторский проект о каскадерах.

В отдельных сценах было задействовано до 200 человек массовки, в основном изображавших солдат французской армии. "Наполеоновскую гвардию" привозили из ближайшей воинской части.

Я работал в офисе картины, это был настоящий штаб, который отвечал за все. На каждый день составлялось расписание съемок, кто в них участвует, в каких локациях, сколько задействовано машин, актеров, массовки. Сколько нужно оружия, реквизита, ланч - словом, все, - рассказал Олег Широков. - Как-то мне дали задание: актерам не хватает зажигалок и сухого вина, вот с этой девушкой съездите за покупками. Так я познакомился с испанской актрисой Ассумптой Серной.

Ассумпта к этому времени уже снялась у Педро Альмодовара в фильме "Матадор" с Антонио Бандерасом, но совершенно не зазвездилась. Однажды она с коллегами попросила организовать им встречу с крымскими актерами.

У нас тогда был театр-студия, и мы в классе техникума сдвинули столы и показали спектакль "Пир во время чумы". Камерная постановка, на 20-25 зрителей. Пригласили актеров британского сериала, - вспоминает главный режиссер Государственного академического музыкального театра Крыма Владимир Косов. - Им было интересно увидеть, как здесь живут творческие люди. Потом их позвали на квартирник, до утра пели, играли этюды, была очень живая атмосфера.

Британцы в ответ пригласили наших актеров на вечеринку в гостинице, потом на съемочную площадку. По британской традиции каждая съемочная неделя заканчивалась вечеринкой.

На одной из таких вечеринок Ассумпту Серну и актрису Диану Перес "приняли в пионеры", - рассказал Олег Широков.

1994 год вошел в историю Крыма как "холерный". В Симферополе подтвердили несколько случаев заболевания, а такой засухи, как тогда, в истории полуострова больше не было.

Меня позвал продюсер с нашей стороны, мы с ним поехали на рынок и скупили там все пластиковые тазики, какие только были, - вспоминает Олег. - Потом пришлось объяснять британцам, что сейчас приедет машина, воду надо набирать в тазики и нести к себе в номер, иначе нечем будет умыться.

Как написал в своей книге Джейсон Салки, на съемках в Крыму британцы очень страдали, и больше всего им не хватало... сала. Точнее, настоящего английского бекона, который они привыкли есть на завтрак, а здесь его не было. Они даже устроили продюсерам "бунт бекона" на горе Демерджи. Вдобавок на исполнительного продюсера картины Мьюира Сазерленда в аэропорту Симферополя наехали братки, потребовав десять долларов, иначе его не выпустят в город. Мьюир деньги отдал и... попросил чек.

В следующем году съемки сериала переехали в Турцию, где этих проблем не было. Но и таких потрясающих видов, как в Крыму, англичане тоже не нашли.

Между тем

Для Шона Бина сериал стал настоящим трамплином в мировое кино. Ассумпта Серна на съемках "Шарпа" познакомилась со своим будущим мужем Скоттом Клевердоном. В Великобритании ежегодно проходит фестиваль сериала, актеры надевают свои костюмы и окунаются в историческую атмосферу, а заодно и во времена своей молодости.