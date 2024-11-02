В России ждут миллиардные киносборы в новогодние праздники

В России в новогодние праздники киносборы могут составить 5 млрд рублей, считает глава Минкульта РФ Ольга Любимова. Она отметила, что зрителям представят фильмы «Елки 11», «Финист. Первый богатырь», «Волшебник Изумрудного города» и «Иван Царевич и Серый Волк 6». Министр назвала эти картины семейными, пишет РИА Новости.

Ожидаем, что киносборы в новогодние праздники составят около 5 млрд рублей, — заявила Любимова.

В прошлом году в новогодние праздники кассовые сборы составили 5,8 млрд рублей. Из представленных с 1 по 8 января фильмов 95,4% были отечественными.

Ранее глава объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин заявил, что фильмы часто проваливаются в прокате и не собирают деньги из-за отсутствия грамотного продвижения. По его словам, именно маркетинговая кампания влияет на успех кинокартины. Эксперт подчеркнул, что Голливуд является заводом по производству фильмов, поскольку там есть системный подход — России нужно стремиться к нему.

Президент РФ Владимир Путин недавно заявил, что Россия заинтересована в совместном производстве фильмов с Китаем. По словам главы государства, с аналогичным предложением ранее выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Путин подчеркнул, что талантливые российские кинематографисты могут снимать красивые фильмы.