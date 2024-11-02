Кустурица одобрил идею о совместном кинопроизводстве РФ и Китая

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица считает перспективным решение России и Китая о совместном кинопроизводстве.

Лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях саммита БРИКС в Казани поручили Минкультуры России и Государственному управлению КНР по делам кинематографии подготовить меморандум о развитии совместного российско-китайского кинопроизводства. В конце октября Минкультуры РФ сообщило, что вместе с Медиакорпорацией Китая - крупнейшим государственным СМИ страны - составят дорожную карту по событиям и поддержке продюсеров и кинокомпаний обеих стран.

"Я думаю, что это очень хорошая идея", - сказал Кустурица в интервью ТАСС.

Он напомнил слова американского политолога, бывшего помощника президента США по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который писал, что Россию надо разделить на три части, разработать систему губерний и уничтожить страну.

"Но это не было возможно, и это хорошо", - заметил режиссер.

Он назвал взаимодействие Китая и России "сотрудничеством гегемона экономики и одной из самых больших культур в мире". По его словам, Россия это православная культура, в которой много хорошего "оружия" и хороших общественных целей.