Сериал «Волчий зал» возвращается со вторым сезоном спустя 9 лет

Общественности был представлен первый трейлер второго сезона исторической драмы "Волчий зал" (Wolf Hall), основанной на трилогии английской писательницы Хилари Мантел (1952-2022).

© Российская Газета

Новый сезон получил название "Зеркало и свет" (The Mirror and the Light) в полном соответствии с одноименным третьим романом, вышедшим из-под пера писательницы, которая дважды за свою карьеру стала лауреатом Букеровской премии.

Первый сезон был благосклонно принят публикой, не в последнюю очередь благодаря убедительной актерской игре Марка Райлэнса ("Шпионский мост", "Большой и добрый великан", "Дюнкерк", "Первому игроку приготовиться"), воплотившего загадочный образ Томаса Кромвеля, советника Генриха VIII, а также Дэмиэна Льюиса ("Сага о Форсайтах", "Такой же предатель, как и мы", "Родина" "Миллиарды"), очень убедительно сыгравшего самого короля.

Режиссером проекта вновь стал Питер Козмински ("Грозовой перевал", "Белый Олеандр"). В продолжении повествование начнется с события, увенчавшего первый сезон, - казни второй жены Генриха VIII, Анны Болейн (ее роль сыграла Клэр Фой).

Помимо Марка Райлэнса и Дэмиэна Льюиса, зрители смогут увидеть на экране прославленного Джонатана Прайса в роли кардинала Уолси (вернее, зримого упоминания о нем). Однако исторические личности, которые ранее предстали в обличье Тома Холланда и Марка Гейтисса в этот раз будут сыграны другими актерами.

В новых сериях Томас Кромвель, один из главных идеологов англиканства и архитекторов Реформации на британский манер, чудом уцелевший в дворцовых интригах и избежавший расправы, продолжает борьбу за власть. Придворные довольствуются передышкой, однако покой и счастье их господина недолговечно - и вскоре Джейн Сеймур разделит судьбу своих предшественниц. Томасу Кромвелю придется лавировать между настоящими и кажущимися угрозами, рассчитывая только на себя и внутренне содрогаясь от того, что ему то и дело приходится быть гонцом плохих вестей, мучительно решая, стоит ли идти на сделку с совестью

Премьера второго сезона состоится 10 ноября 2024 года.