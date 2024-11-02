На Кубани сняли фильм о военном переговорщике и дипломате

В Геленджике завершилась смена съемок психологической военной драмы "Фарфоровый солдатик", в основу которой положена реальная история Героя России, военного дипломата в Сирии и переговорщика. По сюжету главному герою Андрею Забродину поручают вести переговоры с командирами вооруженных отрядов ИГИЛ (запрещена в РФ), чтобы уговорить их покинуть город в арабской республике. Через четыре года он же инициирует диалог по сдаче в плен украинских бойцов в подвалах мариупольского комбината "Азовсталь".

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Последний киносъемочный день на юге прошел в многофункциональном центре "Геленджик Арена". Корреспонденты "РГ" побывали на площадке и увидели, как из постановочного материала рождается… новая реальность.

…На стерильно белоснежных стенах комплекса висят картины, широкая лестница ведет на второй этаж, по периметру огороженный стеклом и хромированными перилами, с балкона открывается вид на мерцающее в дождевой пелене море. Казалось бы, привычные фрагменты, однако помещения здесь, словно трансформеры, переоборудуются под любые цели, поэтому прекрасно подошли, к примеру, для воссоздания заседаний Женевской конференции ООН по вопросам применения химического оружия, апартаментов в ОАЭ и кабинета заместителя начальника ГРУ в Москве. В производстве кино это хорошая оптимизация - в одном месте такое разнообразие.

Каждый раз убеждаюсь, что наш регион изобилует множеством уникальных локаций и дает возможность снимать у нас даже комбинат "Азовсталь", мы нашли такое место в Новороссийске, - отмечает директор Черноморской киностудии и продюсер картины Александр Сотников. - Помимо этого у нас удобное географическое положение: продолжительный сухой сезон, разнообразие ландшафтов, а самое главное - солнце, то есть ничего не стоит "схватить" камерой август… в ноябре. Кино - это все-таки великая иллюзия. Кстати, многие кадры о Сирии тоже сняты в крае, хотя съемочная группа в ближайшее время отправится в арабскую республику, чтобы запечатлеть игровые сцены на российской авиабазе Хмеймим и в разбитом городе Дума, вблизи Дамаска.

Имя прототипа главного персонажа создатели фильма намеренно не разглашают до премьеры, однако в разговоре подчеркивают: в какой-то момент своей биографии этот человек выбрал сложный путь - быть связующим звеном для примирения оппозиций и, балансируя на острие смерти, спасать жизни тысяч людей. За написание сценария взялся Евгений Сокуров - известный режиссер-постановщик трюков. Чтобы история на экране разворачивалась максимально правдоподобно, на площадке постоянно находятся два консультанта - участники военного конфликта в Сирии и специальной военной операции на Украине. Их роль неоценима: они подсказывают верные детали при воссоздании фронтовых реалий и быта, батальных сцен.

Толчком к сценарию послужили литературные мемуары ныне действующего генерал-лейтенанта, таким образом он попытался осмыслить пережитые им события, - рассказывает Александр Сотников. - Признаюсь, идея вызревала не один год, потому что многие аспекты его деятельности охраняются грифом "совершенно секретно". Так что после долгих согласований к подготовительному этапу мы вышли только в начале года, а к съемкам - в сентябре. Основной посыл - иногда в боевой ситуации подвиг совершается без единого выстрела и… не всегда победа достигается военным путем. Когда мы познакомились с деталями гуманитарных операций, в дозированных пределах, конечно, то сразу поставили перед собой задачу - показать, как на фоне ожесточенных действий можно прийти к соглашению человечными средствами.

"Внимание, мотор! Начали!" - с этой сакраментальной команды запускаются две камеры, голоса в коридоре разом смолкают, будто их накрыли невидимой крышкой, а за стеной в кабинете с массивным столом, на котором расстелена карта, заместитель начальника Главного управления Генштаба принимает полковника Андрея Забродина. Разговор ведут о предстоящей операции в Дамаске. Один дубль сменяется другим - двух с половиной минутный эпизод занимает ни много ни мало почти два часа. Вот сколько кадров "перемалывается", пока не добьешься нужного эффекта. Роль Андрея исполняет актер Максим Щеголев.

Мне повезло познакомиться с прототипом своего героя, что называется, побывал в его святая святых - рабочем кабинете, - говорит Максим Щеголев. - Знаете, это открытый, с необыкновенной харизмой человек, но лично для меня откровением стал его путь: больше половины жизни он служил в посольстве, носил строгие костюмы, а затем в силу сложившихся обстоятельств оказался в зоне конфликта, чтобы напрямую взаимодействовать с командирами боевиков, то есть он не готовился к этому всю свою жизнь. А что ложится на плечи переговорщика? Ему нужно найти во вражеском стане того человека, с которым можно вести диалог, и благодаря этому уберечь людей, обменять пленных, забрать погибших солдат. Наша беседа длилась почти четыре часа. Прощаясь, он передал мне свой литературный труд с аналитическими заметками и размышлениями о работе в Сирии и учебник (по моей настоятельной просьбе), составленный им для молодых специалистов внешней разведки. Что-то я почерпнул оттуда, но сейчас мне очень хочется сделать его образ максимально естественным и живым.

Отметим, что данный проект стал первым в крае, получившим федеральную поддержку - министерства культуры и министерства обороны РФ. Впереди еще много работы, в прокат киноленту планируют выпустить не раньше осени 2025 года.

Тем временем

В последнее время на юге России стали делать для киносъемок больше, чем когда-либо. С 2021 года власти Краснодарского края ввели рибейты - все съемочные группы, которые приезжают работать в регион, получают субсидии на возмещение части своих затрат, понесенные при производстве национальных фильмов. Сейчас компенсация достигает 30 процентов: 28 - постоянная величина и два дополнительных процента в том случае, если к проекту привлекают студентов кубанских творческих профильных вузов (не менее десяти учащихся).