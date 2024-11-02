Обзор мультфильма «Диплодочек и волшебные миры»

Воображение — как известно, особо мощное и прекрасное оружие, которым по умолчанию владеют почти все дети и многие из взрослых. Мультфильм «Диплодочек и волшебные миры» посвящён именно в этой теме — в самом общем смысле. В более частном это история о маленьком динозавре со смешным именем, его знакомствах и путешествиях по удивительным мирам. Но, как говорится, есть нюанс.

© Кадр из мультфильма

О чём?

Маленький Диплодочек живёт со своими родителями на болоте, огороженном высокой стеной. Наружу ему нельзя: там опасно. А внутри, как это часто бывает с юными героями, очень скучно. Но долго препираться с мамой и папой на эту тему у динозаврика не получается: внезапно нахлынувшая Пустота начинает забирать его дом, а сам Диплодочек оказывается в совсем другом мире.

О чём? Дубль два

Художник Тед получил заказ: нарисовать «няшную миленькую кошечку» и даже получил буквальный референс от очень неприятной заказчицы. Но сам он рисовать кошечек не хочет — ему интереснее безумные учёные, странные волшебники и динозавры. И Диплодочек в том числе. Потому что Тед — реальный человек. В этом месте буквально начинается игровое кино с настоящими актёрами, давая зрителям понять, что мультяшная выдуманная мультивселенная и реальный мир художника будут в этом проекте постоянно чередоваться. А ещё — что они напрямую связаны.

О героях

Но вернёмся к Диплодочку. В свой первый «прыжок» между мирами он оказался на планете, где проходил конкурс магии, и познакомился с неудачливым волшебником Фокусом-Покусом. Далее приключения завели героев в мир, где жил изобретатель и его подручная Ботаничка. Это основные герои «вымышленной» части сюжета, но не единственные — воображение Теда действительно богато, и сюжетов, миров и персонажей он нарисовал много.

И что дальше?

Но что же случилось с домом и родителями Диплодочка? Пустота — в лучших традициях «Бесконечной истории» Михаэля Энде — это пустота и есть, в данном случае это листы, затёртые ластиком. С «реальной» стороны Теду приходится беречь бумагу и уничтожать свои рисунки, чтобы вместить няшный заказ. В «вымышленном» мире это буквально трагедия, уносящая жизни и места в неизвестность. Изучению и попыткам разобраться с Пустотой и посвящены похождения Диплодочка. А ещё он очень хочет вернуть маму и папу, это его главная цель.

Что дальше — дубль два

Увы, техническое задание в виде «нарисуй персонажа с нуля за ночь» Теду очень неблизко, он пытается — правда, пытается! — и сваливается в окончательный творческий кризис. И не только. Куда он свалился ещё, спойлерить не будем, но по контексту можно и так догадаться, куда в итоге угодил автор.

Как это выглядит и звучит

Игровая часть — очень лаконична и почти не выходит за границы бункера, где творит Тед. Рисованная — о, тут всё довольно иронично. Это и привычные 3D-модели с карикатурными носатыми героями и динозавром Диплодочком с большими ушами — «потому что папа часто за уши из передряг вытаскивал». Но стилей здесь намного больше: будет и 2D-рисовка, и смешение всего того, что только можно представить. Помните, что фильм про воображение? То-то и оно.

Отдельно хочется отметить музыку — композитор ленты создал «говорящий» оркестровый саундтрек, зрителям, привычным к типичным голливудским фоновым мелодиям он будет довольно заметен, это добавляет ещё + уровень к многослойному происходящему.

Что в итоге?

Динамичный и симпатичный европейский проект с изрядной долей самоиронии и вшитым в сюжет взломом «четвёртой стены». Дети посмеются с квадратного солнца и взаимопроникновения реальности в мультипликацию, взрослые посочувствуют героям — тут почти нет «плохих» и «хороших», у всех свои цели и мотивы. Разве что противная заказчица кажется злодейкой — да и то, если посмотреть, она просто делает свою работу.

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Мультфильм «Диплодочек и волшебные миры» вышел в российский прокат 31 октября.