Большинство российских зрителей назвали чушью сериал «Игра в кальмара»

Большинство российских зрителей заявили, что не будут смотреть новый сезон южнокорейского веб-сериала «Игра в кальмара», показал опрос NEWS.ru. Проект назвали чушью 46% респондентов. При этом 44% опрошенных ждут новых эпизодов.

© Кадр из сериала

Вариант «Нет, не буду. Чушь!» оказался наиболее популярным среди 2228 человек, которые приняли участие в опросе. Второе место занимает ответ «Да, жду».

Всего восемь процентов респондентов заявили, что смотрят российские сериалы. Свой вариант в комментариях оставили остальные два процента.

Одна из участниц опроса сообщила, что не видела даже первый сезон «Игры в кальмара». Она пообещала никогда не смотреть ни старые, ни новые серии. Также респондент добавила, что не смотрела сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Премьера «Игры в кальмара» состоялась в сентябре 2021 года. Режиссером и сценаристом выступил Хван Дон Хек.

Ранее стало известно, что по вселенной сериала «Игра престолов» снимут фильм. Производством занимается кинокомпания Warner Bros. Пока у фильма нет ни режиссера, ни актеров, ни сценариста. Детали не раскрываются, но известно, что концерн приступил к работе над лентой.