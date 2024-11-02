В Минкультуры спрогнозировали киносборы в новогодние праздники в 5 млрд

Киносборы в новогодние праздники в России могут составить около 5 млрд руб. С таким прогнозом выступила министр культуры РФ Ольга Любимова. Её слова цитирует РИА Новости.

На новогодних каникулах в кинотеатрах покажут фильмы «Финист. Первый богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко, «Волшебник Изумрудного города» Игоря Волошина, «Ёлки 11» Сергея Трофимова, Александра Котта, Егора Чичканова и Александра Карпиловского, а также мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6».

В новогодние праздники 2024 года кассовые киносборы в РФ достигли 5,8 млрд руб. 95,4% из этой суммы были получены от продажи билетов на российские фильмы с 1 по 8 января.

Ранее сообщалось, что киносети отказались от «серых» показов зарубежных фильмов перед ноябрьскими праздниками. Инициатива связана с выходом фильма «Любовь Советского Союза».