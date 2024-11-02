Редкий случай: отечественный сериал стал основой для детективного романа

Редкий случай в отечественном кинобизнесе: случилась новеллизация. То есть экранизация наоборот, когда первичным произведением стал сериал, а уже по нему написан роман. Речь о непредсказуемом восьмисерийном психологическом триллере режиссера Нурбека Эгена про безумного профессора Мещерского и его подопытных «Калимба». Авторами литературной версии стали сценаристы проекта Анастасия Мельникова и Олег Кириченко. Книга вышла в свет с несколько видоизмененным названием «Калимба. Запертые».

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В центре истории — признанный эксперт в области судебной психиатрии профессор Виктор Мещерский (персонаж Федора Бондарчука) и его жестокий эксперимент: восемь человек, среди которых как преступники, так и их жертвы, вынуждены сосуществовать в подвале загородного дома и строго следовать установленным правилам. Бонусом к интригующему сюжету в бумажной версии идет профайлинг персонажей, включая диагнозы и комментарии психологов. В сериале также сыграли: Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие.

Остросюжетную историю про психологические игры кинокомпания Norm Production сняла для онлайн-кинотеатра Okko, продюсерами проекта стали Андрей Левин и Роман Новиков, а генеральным продюсером выступил Вячеслав Дусмухаметов. Ранее в этом году сериал забрал награды в трех категориях на III фестивале контента стриминговых платформ Original+: «Самый ожидаемый проект», «Оригинальный актер» и специальный приз жюри СМИ «Лучший сериал фестиваля». Кроме того, проект прошел отбор в лонг-лист кинопремии «Золотой орел», присуждаемой Национальной киноакадемией России с 2003 года, также в трех номинациях: «Лучший сериал», «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».