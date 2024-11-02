2 ноября сборы сказочного фильма «Огниво» в России превысили 600 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 24 октября.

Скорее всего, по итогам проката картина может рассчитывать на сборы в размере свыше 1 млрд рублей.

«Огниво» рассказывает историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры.