В МФТИ разработали ИИ для создания сценариев фильмов и сериалов

Студенты Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института (МФТИ) разработали программу для генерации сценариев художественных фильмов и сериалов с помощью большой языковой модели (сферы искусственного интеллекта). Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.

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«ИИ-ассистент должен взять на себя рутинные (по мнению разработчиков) задачи: генерацию идей, редактирование уже готовых сценариев, а также выступить в роли посредника (цифровой доской) в тех случаях, когда над текстом работают несколько авторов одновременно. Использование программы позволит существенно сократить время и упростить процесс подготовки сценариев для кино и телевидения. К примеру, на генерацию текста для 40-минутного эпизода сериала нейросети потребуется всего 20 минут», — отметили в пресс-службе.

Разработчики разбивают творческий процесс на три этапа: подготовка данных о персонах или событиях, которым будет посвящен художественный текст; форматирование запроса (промпта) для подачи его на вход большой языковой модели (LLM); общение с агентом LLM в режиме Chat completion. Как полагают авторы, их продукт легко адаптируется к генерации разноплановых текстов: новелл, телесериалов, документальных фильмов.

«Стилистику, формат, релевантные примеры текстов и другие требования к сценарию достаточно указать в запросе к агенту», — отметил член авторского коллектива Владислав Смирнов.

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«Форматирование и структуризация запроса на основе информации из базы данных происходят за доли секунды. В среднем, чтобы найти сайт с биографией и выделить ключевые факты для освещения, на одну персону у нас уходило не более 5 минут», — рассказал его коллега Сергей Кунин-Богоявленский.

При этом сами разработчики признают, что сгенерированные тексты страдают шаблонностью и схематичностью. Благодаря этому, по их мнению, сценаристам не стоит бояться, что из-за ИИ они останутся без работы.