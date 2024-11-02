Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй сыграют в триллере «Бумажный тигр»

Как сообщает издание Deadline, Адам Драйвер (трилогия «Звёздных войн»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada») и Джереми Стронг («Наследники») сыграют в криминальном триллере «Бумажный тигр». Какие именно роли исполнят актёры пока неизвестно.

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Будущая лента расскажет о двух братьях, которые пытаются разбогатеть и погружаются ради этого в преступный мир. Однако в один момент их начинает преследовать русская мафия. Режиссёром картины выступит Джеймс Грэй, поставивший «Затерянный город Z» и «К звёздам».

Съёмочный процесс стартует в первом квартале 2025 года. Полный актёрский состав, детали сюжета, сроки и дата премьеры картины пока не раскрываются.