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Адам Драйвер, Энн Хэтэуэй и Джереми Стронг сыграют в триллере «Бумажный тигр»

Как сообщает издание Deadline, Адам Драйвер (трилогия «Звёздных войн»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada») и Джереми Стронг («Наследники») сыграют в криминальном триллере «Бумажный тигр». Какие именно роли исполнят актёры пока неизвестно.

Адам Драйвер и Энн Хэтэуэй сыграют в триллере «Бумажный тигр»
© Чемпионат.com

Будущая лента расскажет о двух братьях, которые пытаются разбогатеть и погружаются ради этого в преступный мир. Однако в один момент их начинает преследовать русская мафия. Режиссёром картины выступит Джеймс Грэй, поставивший «Затерянный город Z» и «К звёздам».

Съёмочный процесс стартует в первом квартале 2025 года. Полный актёрский состав, детали сюжета, сроки и дата премьеры картины пока не раскрываются.

Фильмы и сериалы
Наследники
Затерянный город Z
Джеймс Грэй
Джереми Стронг
Адам Драйвер
Энн Хэтэуэй