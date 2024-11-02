Появился первый кадр фильма ужасов про Пиноккио

Жуткий деревянный мальчик — на первом кадре фильма ужасов про Пиноккио
Авторы фильма ужасов про Пиноккио опубликовали первый кадр из своей грядущей картины. На нём показана жуткая версия деревянного мальчика по имени Пиноккио, который будет охотиться и убивать своих жертв.
Примечательно, что для съёмок картины создатели изготовили гиперреалистичного аниматроника, поэтому сцены с монстром будут ещё пугающее. В фильме также снимется Роберт Инглунд, который играл Фредди Крюгера в нескольких частях «Кошмара на улице Вязов».
События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Совы, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника, Питера Пэна и Динь-Динь.
Премьера фильма ужасов «Пиноккио» состоится в январе 2025 года.