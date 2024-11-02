Расписание выхода сериала «Звездные войны: Опорная команда»

Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу
3 декабря стартует сериал «Звёздные войны: Опорная команда» c Джудом Лоу в главной роли. Шоу расскажет о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые две серии. Финал сериала выйдет 14 января. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.
Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 3 декабря
2-я серия 3 декабря
3-я серия 10 декабря
4-я серия 17 декабря
5-я серия 24 декабря
6-я серия 31 декабря
7-я серия 7 января
8-я серия 14 января