Расписание выхода сериала «Звездные войны: Опорная команда»

3 декабря стартует сериал «Звёздные войны: Опорная команда» c Джудом Лоу в главной роли. Шоу расскажет о четверых детях, которые заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после сделанного на своей родной планете открытия.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут первые две серии. Финал сериала выйдет 14 января. Шоу будет доступно для просмотра в стриминговом сервисе Disney+.

Расписание выхода сериала «Звёздные войны: Опорная команда»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 3 декабря

2-я серия 3 декабря

3-я серия 10 декабря

4-я серия 17 декабря

5-я серия 24 декабря

6-я серия 31 декабря

7-я серия 7 января

8-я серия 14 января