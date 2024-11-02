Фильм ужасов «Субстанция» показывает аномальный успех в России
Фильм ужасов «Субстанция» крутят в кинотеатрах России уже на протяжении шести недель. Лента показывает в стране аномальный успех: с каждой новой неделей проката темпы кассовых сборов не уменьшаются, а наоборот увеличиваются.
Успехи «Субстанции» в российском прокате
- 1 неделя — 40,3 млн (85 тысяч зрителей)
- 2 неделя — 50,6 млн (105 тысяч зрителей)
- 3 неделя — 49,5 млн (100 тысяч зрителей)
- 4 неделя — 58,7 млн (126 тысяч зрителей)
- 5 неделя — 74,4 млн (159 тысяч зрителей)
- 6 неделя — 80,8 млн (174 тысяч зрителей)
«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.