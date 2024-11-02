Канье Уэст снял за $1 млрд документальный фильм о своей жизни

Рэпер Канье Уэст снял за $1 млрд снял документальный фильм о себе «In Who’s Name?» («Во имя кого?»). На съемки картины ушли шесть лет, сообщило издание Variety.

По данным СМИ, в фильм вошли неопубликованные кадры. Также музыкант «пообещал уникальную и кинематографическую перспективу публичной трансформации Йе» (имя Уэста с 2021 года). Выход одноименного проморолика ожидается 7 ноября 2024 года.

Согласно описанию ленты, известный «приверженностью правде» Уэст, пригласил восемнадцатилетнего документалиста Николаса Баллестероса «в шестилетнее путешствие». Сообщается, что фильм посвящен противостоянию Уэста провокациям, смелым парадоксам и грандиозным видениям, а также отвечает на вопрос, почему «самый богатый чернокожий человек в истории Америки» рисковал во имя свободы всем, что создал.

В аннотации указано, что фильм затрагивает проблему влияния корпоративной эксплуатации, расовых сложностей и присущих американской мечте корпоративных проблем.

При этом, отметило издание, в последнее время Уэст мелькает в СМИ не столько в связи с музыкальными достижениями, сколько из-за серии скандалов, в частности, антисемитских заявлений, неудачной президентской кампании в 2020 году и развода с Ким Кардашьян.

Ранее Канье Уэст анонсировал новый альбом под названием «Bully». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».