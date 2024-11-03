Вышел трейлер фильма «Шаман»

Опубликован трейлер российского фильма "Шаман", который заявлен как "первый шаманский хоррор из Сибири". Судя по всему, картина предполагается поучительной.

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Синопсис следующий: старик-Шаман просит духов отпустить его, он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания, порой глупые, ничтожные, причиняющие зло другим. Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях - в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить - и алчущим славы, денег, власти, чужих мужей, и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами.

В ролях: Юрий Майнагашев ("Конец императора тайги"), Ляна Ондур ("Колесо"), Марина Федункив, ("Реальные пацаны", "Даешь молодежь!"), Олег Васильков ("Брат 2", "Битва за Севастополь"), Амаду Мамадаков ("9 рота", "Монгол", "Сердце пармы"), Ананке ("Здоровый человек"), Янина Мелехова ("Французский мастер", "За час до рассвета", "Мылодрама"), Антон Зацепин ("Яна+Янко", "Брат 3"), Анастасия Теплинская ("Сплендоре").

Премьера - 16 января.