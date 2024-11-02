Снуп Догг переснимет «Планету обезьян» с собаками

Рэпер из США Снуп Догг (по паспорту — Кельвин Кордозар Бродус-младший) анонсировал начало работы над собственным фильмом.

© кадр из фильма

Как исполнитель сказал изданию Variety, он обожает франшизу "Планета обезьян". Но обиделся на создателей проекта за то, что приходится слишком долго ждать следующей части "Планеты обезьян". Поэтому он решил сам снять то, что ему хочется смотреть.

"Просто представьте, что вместо обезьян будут собаки", — обозначил Снуп свою идею.

По-видимому, музыкальной популярности рэперу показалось мало, вот он и замахивается на кино.