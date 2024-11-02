«Лучший сериал Apple»: критики в восторге от второго сезона «Укрытия»

15 ноября стартует второй сезон научно-фантастического сериала «Укрытие». Продолжение истории о выживших в бункере разделится на две основные линии — одна будет посвящена Джулс в исполнении Ребекки Фергюсон («Дюна», «Миссия невыполнима»), а вторая продолжит раскрывать интриги внутри укрытия.

© Чемпионат.com

Критики уже посмотрели второй сезон и восторженно оценили его. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes продолжение сериала порекомендовали к просмотру 100% обозревателей. Критики хвалят второй сезон за трогательную историю, интересный сюжет, а некоторые даже называют его лучшим оригинальным проектом Apple.

Что пишут критики о втором сезоне «Укрытия»