Советское кино нередко использовало один и тот же реквизит в разных фильмах, создавая незаметные, но забавные детали для внимательных зрителей.

Например, фарфоровые кошки, которые впервые появились в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы»», позже были замечены и в фильме «Любовь и голуби», где они стоят в доме главных героев.

Еще один пример – бронзовая лошадь, символическое украшение из офиса Калугиной в фильме «Служебный роман». Та же самая статуэтка появляется в комедии «Бриллиантовая рука», где из-за крыльев ее забраковал Горбунков.

Какая загадочная надпись появлялась в советских фильмах

Такое повторное использование реквизита позволяло экономить ресурсы и добавляло уникальный колорит фильмам, часто делая эти детали незаметными, но для внимательных зрителей – особенно интересными.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.