Милла Йовович сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» Джорджа Ромеро

Как сообщают журналисты издания Deadline, Милла Йовович (серия «Обитель зла», «Пятый элемент») сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» Джорджа Ромеро. Будущая картина завершит цикл лент режиссёра про зомби.

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Действия боевика развернутся на безымянном тропическом острове, где последние люди на Земле будут окружены сразу несколькими фракциями оживших мертвецов. Сценарий к фильме написал сам Ромеро, однако снять его не успел, поскольку скоропостижно скончался в 2017 году.

Вместо культового постановщика кресло режиссёра занял Брэд Андерсон, снявший «Машиниста» с Кристианом Бэйлом в главной роли. Съёмки картины «Сумерки мертвецов» стартуют в марте 2025 года.

Сроки и дата премьеры фильма пока не раскрываются.