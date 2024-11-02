Том Круз хочет сняться в сиквеле популярного в 1990-х годах боевика Тони Скотта

Американский актер Том Круз собирается сняться в продолжении классического боевика о гонках NASCAR 1990 года «Дни Грома». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

«Актер ведет переговоры с Paramount о продолжении своего фильма о гонках NASCAR 1990 года «Дни грома», — пишет газета.

«Дни Грома» считался успешным фильмом, он собрал $157 млн по всему миру в прокате, в то время как бюджет составил $60 млн. В публикации говорится, что возродить «Дни грома» актеру уже предлагали, но только в качестве телешоу для Paramount. У Тома Круза был опыт в воссоздании фильмов, например, в 2022 --году вышел блокбастер «Лучший стрелок: Мэверик», продолжение боевика «Лучший стрелок» 1984 года.

Актер считает, что после такого успеха, он может сделать подобное и со своей гоночной драмой, которая, как и «Лучший стрелок», была фильмом кинокомпании Paramount, спродюсировал картину Дон Симпсон и Джерри Брукхаймер.

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