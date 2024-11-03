Каким будет новый сезон сериала «Эмили в Париже»

В 2020 году сериал «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли стал самым популярным комедийным шоу на Netflix. Несмотря на придирки критиков к сюжетным линиям и многочисленным клише, сериал «дожил» до пятого сезона. Предполагается, что действие новых серий перенесут в Италию, и «Эмили в Риме» вновь будут ждать любовные и карьерные приключения. «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет пятый сезон сериала «Эмили в Париже» и чем удивит продолжение.

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«Эмили в Париже»: главное

Год выхода: 2020 — настоящее время;

Платформа: Netflix;

Страна: США;

Жанры: драма, мелодрама, комедия;

Режиссеры: Эндрю Флеминг, Питер Лоэр, Катина Медина Мора;

Сценаристы: Даррен Стар, Кайла Элперт, Дебора Копакен;

В ролях: Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Болье, Эшли Пак, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд, Брюно Гуэри, Камилль Раза, Люсьен Лависконт, Уильям Абади, Кевин Диас.

«Эмили в Париже» — американо-французский мелодраматический сериал, премьера которого состоялась в 2020 году на платформе Netflix. Шоураннером выступил американский режиссер и сценарист Даррен Стар, создатель «Секса в большом городе», а главную роль сыграла Лили Коллинз («С любовью, Рози», «Отверженные», «Белоснежка: Месть гномов»). Съемки большей части сцен, действительно, проходили в Париже, в частности в пятом и первом округах. Во втором сезоне продюсеры задействовали также Сен-Тропе, а в четвертом — переместились в Рим.

По сюжету главная героиня, эксперт по социальным сетям Эмили Купер, на год переезжает в Париж вместо своей начальницы. Жизнерадостная Эмили полна энтузиазма: ей не терпится подружиться с новыми коллегами и исследовать французскую столицу. Однако Париж встречает ее, мягко говоря, прохладно: сотрудники офиса Savoir посмеиваются над ее внешним видом и незнанием языка, квартира оставляет желать лучшего, а с парнем, оставшимся в Чикаго, общение становится все более напряженным. Тогда Эмили отправляется на курсы французского, заводит тревел-блог, влюбляется (не раз) и пытается наладить отношения с коллегами.

Дата выхода 5-го сезона

Создатель шоу Даррен Стар подтвердил, что сериал продлен на пятый сезон. Однако дата релиза (и даже дата начала съемок) пока неизвестны.

Учитывая, что между выходами предыдущих сезонов были промежутки год-полтора, новые эпизоды выйдут, вероятно, не раньше 2026 года.

Дата выхода пятого сезона «Эмили в Париже» официально не анонсирована. Вероятно, премьера состоится в 2026 году.

Сюжет

Четвертый сезон

Четвертый сезон «Эмили в Париже» собрал 19,9 миллиона просмотров за первые четыре дня и вошел в топ-10 сериалов в 93 странах. Причиной такой популярности, возможно, стала новая локация, где развернулись события финальных серий, а именно — Рим.

Осторожно, спойлеры!

По сюжету, в четвертом сезоне Эмили окончательно расстается с Габриэлем и начинает близко общаться с новым знакомым, итальянцем Марчелло. Он приглашает ее провести выходные в Риме, девушка соглашается, но, конечно, не может удержаться от рабочих дел даже в отпуске. Узнав, что Марчелло — наследник локального бренда, Эмили с подачи своей начальницы Сильви предлагает ему услуги агентства «Грато». Семья Марчелло готова заключить сделку, но с одним условием — у агентства должен быть офис в Риме. Сильви объявляет об открытии итальянского филиала и назначает Эмили его главой.

Пятый сезон

Главная интрига нового сезона — останется ли Эмили в Париже или окончательно переедет в Рим? Этот вопрос вышел даже на политический уровень, после того как президент Франции Эммануэль Макрон написал в социальных сетях, что «Эмили в Париже» в Риме не имеет смысла.

«Мы будем бороться изо всех сил, чтобы она осталась в Париже», — добавил Макрон в интервью Variety.

Эти слова, кажется, оскорбили мэра Рима Роберто Гуальтьери, который опубликовал на своей странице в соцсетях пост:

«Дорогой Эммануэль Макрон, не волнуйтесь: Эмили отлично чувствует себя в Риме. Сердцу не прикажешь, давайте позволим ей выбирать».

Чтобы развеять домыслы, создатель проекта Даррен Стар сообщил, что в новых эпизодах Эмили будет балансировать между Римом и Парижем, и пока не собирается выбирать ни один из городов.

Одной из основных сюжетных линий, вероятно, станет любовный треугольник, так как на сердце Эмили снова претендуют два молодых человека: Марчеллло и Габриэль, который в финале четвертого сезона отправляется за ней в Рим. Зрителей точно ждут сравнения французской и итальянских культур и новые приключения Эмили, которая довольно долго привыкала к особенностям Парижа. Скорее всего, большую роль в сюжете будет занимать управление итальянским офисом, а значит, нас ждут новые герои — как коллеги Эмили, так и ее клиенты.

Возможно, действие сериала даже на некоторое время переместится в Китай, так как лучшей подруге Эмили, Минди, предложили участвовать в качестве судьи в популярном китайском шоу Chinese Pop Star. Подтверждений этому нет, но, по словам Стара, Минди точно появится в новом сезоне.

Скорее всего, зрители больше не увидят Алфи, бывшего молодого человека Эмили, который в финальных эпизодах встречается с Купер и говорит, что находится в новых серьезных отношениях. Под вопросом остается и появление в сериале Камилль — бывшей девушки Габриэля. В четвертом сезоне она пытается обманом вернуть Габриэля, разрывает отношения с Софией и в итоге решает сосредоточиться на себе. Она переезжает из дома, где жили Эмили и Габриэль и говорит, что планирует усыновить ребенка.

Ожидается, что в новом сезоне все основные актеры вернутся к своим ролям, в том числе исполнительница главной роли Лили Коллинз и Лукас Браво, сыгравший Габриэля. Также к касту должны присоединиться новые актеры, но их имена пока не раскрываются

Актеры и роли

Эмили Купер (Лили Коллинз) — молодая американка, которую отправляют в командировку в Париж для работы во французском офисе рекламной компании Savoir.

Сильви Грато (Филиппин Леруа-Болье) — начальница Эмили, руководительница французского филиала Savoir. После ссоры с американскими коллегами открывает собственное агенство.

Минди Чен (Эшли Пак) — первая подруга Эмили во Франции и ее соседка по квартире. Минди — наследница состоятельного сингапурского бизнесмена, которая решила строить жизнь самостоятельно и не брать деньги у отца. Мечтает о славе певицы.

Габриэль (Лукас Браво) — сосед Эмили, владелец местного ресторана Chez Lavaux. На протяжении всех предыдущих сезонов разрывается между Эмили и своей девушкой Камилль.

Камилль (Камилль Раза) — подруга Эмили и девушка Габриэля, галеристка.

Алфи (Люсьен Лависконт) — лондонский банкир карибского происхождения, с которым Эмили знакомится на курсах французского языка, и к которому у нее вспыхивает любовный интерес.

Жюльен (Сэмюэл Арнольд) и Люк (Брюно Гуэри) — экстравагантные коллеги Эмили во французском офисе.

Антуан Ламбер (Уильям Абади) — крупнейший клиент агентства Savoir и давний любовник Сильви.

Бенуа (Кевин Диас) — уличный музыкант и участник группы, в которой поет Минди. Ее возлюбленный в первых двух сезонах.

Николя де Леон (Пол Форман) — богатый наследник и SEO крупного конгломерата JVMA. Бывший одноклассник Минди, к которому у нее появляются чувства.

София Сидерис (Мелия Крейлинг) — греческая художница, которая проводит выставку в галерее Камилль. Между девушками завязываются близкие отношения.

Марчелло (Эухенио Франческини) — новый возлюбленный Эмили, представитель итальянского семейного бренда.

Женевьева (Талия Бессон) — падчерица Сильви, которая устраивается в ее агентство и пытается занять место Эмили.

Критика сериала

Первый сезон сериала столкнулся с неоднозначной реакцией. Критики оценили его довольно низко, отметив скудность и банальность сюжета, нереалистичность некоторых сцен, оторванность от реальности, а также обилие клише (например, о том, что все американцы — дружелюбные и жизнерадостные, а все французы — невежливые снобы). На Rotten Tomatoes сериал получил неутешительные 63 процента одобрения, а на IMDb — 6,8 балла из 10.

Однако зрители встретили «Эмили в Париже» тепло и, несмотря на подтрунивания над приключениями главной героини, продолжили его смотреть. Это позволило Стару и Netflix продлить проект еще на три сезона, которые получили такие же низкие оценки от критиков и такую же горячую любовь поклонников.

Критики в итоге объяснили феномен сериала обаятельными персонажами, а также тем, что он полностью выдерживает стиль романтической комедии (местами даже фантастической).