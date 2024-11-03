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Сериал «Декстер: Первородный грех» (2024): дата выхода, сюжет, актеры

В декабре 2024 года на экраны выходит сериал «Декстер: Первородный грех» — приквел культового шоу «Декстер» про зловещего судмедэксперта-убийцу. Оригинальный сериал, выходивший с 2006 по 2013 год, неоднократно номинировался на премии «Эмми», IGN, Satellite Award и «Сатурн», а также входит в топ-250 сериалов по версии «Кинопоиска». «Лента.ру» рассказывает, когда ждать выхода новых серий, о чем они будут и вернется ли в проект Майкл С. Холл — исполнитель роли Декстера Моргана.

Что известно о сериале «Декстер: Первородный грех»
© Lenta.ru

«Декстер: Первородный грех»: главное

  • Год выхода: 2024;
  • Платформа: Paramount;
  • Страна: США;
  • Жанр: криминал;
  • Режиссеры: Майкл Леманн, Моника Реймунд;
  • Сценарист: Клайд Филлипс;
  • В ролях: Патрик Гибсон, Кристиан Слэйтер, Молли Браун, Майкл С. Холл, Сара Мишель Геллар, Патрик Демпси, Кристина Милиан, Рено Уилсон, Джеймс Мартинес, Алекс Симидзу.

Дата выхода сериала «Декстер: Первородный грех»

Премьера сериала «Декстер: Первородный грех» запланирована на 13 декабря 2024 года. Сначала сериал выйдет на сервисе Paramount+, а спустя два дня — на Showtime. Сезон будет состоять из 10 эпизодов. Подробный график выхода серий пока неизвестен.

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Что нужно знать о франшизе «Декстер»

«Декстер» — это американский сериал, основанный на романах писателя Джеффри Линдсея. В центре сюжета — судмедэксперт Декстер Морган, который работает в полицейском участке и одновременно является серийным убийцей. Тяга к насилию проявилась у Декстера еще в юности. Тогда его приемный отец Гарри научил подростка управлять своим недугом и направлять гнев только на злодеев: преступников, насильников и бандитов.

Кстати, с американским «Декстером» часто сравнивают российский детективный сериал «Метод». Его главный герой — Родион Меглин — тоже страдает психическим расстройством. Благодаря болезни и пониманию образа мыслей маньяков, Меглин стал выдающимся следователем и ловит самых опасных преступников.

В результате Декстер вырос и стал полицейским: теперь он работает в департаменте Майами экспертом по анализу брызг крови. Свою социопатию страж правопорядка умело скрывает, у него даже есть девушка, хотя по правде Морган не способен испытывать всю палитру человеческих чувств и эмоций.

Впервые сериал появился на экранах в 2006 году и продержался восемь сезонов — до 2013 года. Он получил преимущественно положительные отзывы критиков и высокие оценки от зрителей: сейчас рейтинг шоу на сайте IMDb — 8.6, на Кинопоиске — 8.3. «Декстера» несколько раз номинировали на престижные кинопремии, среди которых «Эмми», IGN, Satellite Award и «Сатурн», хвалили за аутентичность, увлекательный сюжет и юмор, но ругали за мрачность и чрезмерную жестокость.

В 2021 году Декстер вернулся в мини-сериале «Декстер. Новая кровь», а спустя некоторое время стало известно о съемках предыстории оригинального шоу — сериала «Декстер. Первородный грех». Кроме того, в 2025 году франшиза, вероятно, пополнится еще одним сериалом — «Декстер. Воскрешение» — действия которого будут разворачиваться сразу после событий «Новой крови». Исполнитель главной роли во всех предыдущих частях Майкл Си Холл подтвердил свое участие в проекте.

Сюжет

Приквел расскажет о молодых годах Декстера Моргана. Действие начинается в 1991 году в Майами, за 15 лет до событий основного сериала. Гарри Морган узнает о том, что у его приемного сына Декстера проблемы: ему нравится мучить и убивать людей. Понимая, что справиться с таким ему будет не под силу, Гарри разрабатывает для юноши специальный Кодекс, согласно которому тот может применять жестокость только в отношении преступников.

20-летний Декстер идет на стажировку в отдел криминалистики и помогает полицейским расследовать запутанные дела. В это время он совершает и первые убийства — одной из жертв становится медсестра, которая травила Гарри Моргана лекарствами. В оригинальном сериале об этой истории упоминается лишь вскользь, но в приквеле, вероятно, ей уделят больше внимания, а также, скорее всего, расскажут и о других ранних жертвах Декстера. Кроме того, в новом сериале, возможно, покажут, как Декстер создал специальную комнату, где он убивал своих жертв, и полнее раскроют любовные и дружеские отношения между персонажами франшизы.

Ожидается, что «Первородный грех» будет более глубоко исследовать моральные дилеммы и внутреннюю борьбу главного героя, который попытается примирить свои темные желания с попытками быть нормальным. Декстеру также предстоит столкнуться с последствиями своих поступков, которые будут преследовать его спустя годы.

Создатели

За производство сериала вновь отвечают телеканал Showtime и компания Clyde Phillips Productions. Шоураннером выступает Клайд Филлипс — ключевая фигура в истории франшизы и человек, руководивший выпуском первых четырех сезонов Декстера. Именно при нем шоу получило самые высокие оценки критиков и зрителей, а четвертый сезон, в котором главный герой сталкивается с убийцей по имени Тринити, считается одной из лучших сюжетных арок в истории телевидения. После четвертого сезона Филлипс покинул проект, что, по мнению некоторых поклонников, не сыграло на руку сериалу, но вернулся в команду в 2021 году для работы над мини-сериалом «Декстер: Новая кровь». До «Декстера» Филлипс уже работал над рядом успешных шоу: таких, как «Паркер Льюис не теряется» и «Непредсказуемая Сьюзан».

Режиссерами новых эпизодов станут Майкл Леманн («Женщина в доме напротив девушки в окне», «Американская история ужасов, «Джессика Джонс») и Моника Реймунд («Хорошая жена», «Обмани меня», «Голубая кровь»).

Актеры и персонажи

Молодого Декстера сыграл ирландский актер Патрик Гибсон («ОА», «Бюро магических услуг», «Толкин»). Майкл С. Холл, исполнивший роль Декстера в первом сериале, тоже появится в проекте, но в качестве закадрового голоса, которым он часто озвучивал мысли своего персонажа.

Гарри Моргана, приемного отца Декстера и в каком-то роде его наставника, сыграл Кристиан Слэйтер («Мистер Робот», «Плохой доктор», «Флейшман в беде»). Начинающая актриса Молли Браун, известная по эпизодическим ролям в сериалах «Миллиарды» и «Удивительная Миссис Мейзел», исполнила роль сводной сестры Декстера, Дебры. В новом сериале появятся также мать и мачеха Декстера — их сыграли Бриттани Аллен («Пацаны», «Американские истории ужасов») и комик Джаспер Льюис.

Джеймс Мартинес, Кристина Милиан и Алекс Симидзу сыграли молодых полицейских Анхеля Батисту, Марию ЛаГуэрту и Винса Масуку (в предыдущих сезонах их роли исполняли Дэвид Зайас, Луна Лорен Велес и К.С.Ли).

Среди новых персонажей:

  • Аарон Спенсер (Патрик Демпси) — капитан криминального отдела полиции Майами и давний знакомый Гарри Моргана. Спенсер собирает команду профессионалов для расследования похищения сына известного судьи.
  • Таня Мартин (Сара Мишель Геллар) — глава отдела криминалистики в полицейском управлении Майами, новая начальница Декстера Моргана.
  • Кларк Сандерс (Аарон Дженнингс) — молодой полицейский из полицейского отдела Майами, почти ровесник Декстера.
  • София (Ракель Джастис) — лучшая подруга Дебры, оторва и волейболистка.
Фильмы и сериалы
Пацаны
Американская история ужасов
Мистер Робот
Джеймс Мартинес
Дэвид Зайас
Моника Реймунд
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Джессика Джонс
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