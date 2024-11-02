Ридли Скотт взялся за новую часть «Чужого»

Режиссёр Ридли Скотт дал новое откровенное интервью изданию The Hollywood Reporter. Он признался, что работает над новой частью «Чужого». Однако дата релиза и другие подробности пока остаются в секрете. На решение продолжать Скотта вдохновил успех ленты «Чужой: Ромул», представленной Федерико Альваресом. Производством займётся студия 20th Century Studios. Сам режиссёр очень жалеет, что не смог вернуть себе права на «Бегущего по лезвию».

«Мне необходимо было забрать их себе обратно, как это сделал Стивен Спилберг с "Юрским периодом". Я воскресил мертвую франшизу. Мы должны были опять стать её владельцами, но не сделали этого, потому что кто‑то был невнимателен», — признался Скотт.