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Ридли Скотт взялся за новую часть «Чужого»

Режиссёр Ридли Скотт дал новое откровенное интервью изданию The Hollywood Reporter. Он признался, что работает над новой частью «Чужого». Однако дата релиза и другие подробности пока остаются в секрете. На решение продолжать Скотта вдохновил успех ленты «Чужой: Ромул», представленной Федерико Альваресом. Производством займётся студия 20th Century Studios. Сам режиссёр очень жалеет, что не смог вернуть себе права на «Бегущего по лезвию».

Ридли Скотт взялся за новую часть «Чужого»
© РИА Новости

«Мне необходимо было забрать их себе обратно, как это сделал Стивен Спилберг с "Юрским периодом". Я воскресил мертвую франшизу. Мы должны были опять стать её владельцами, но не сделали этого, потому что кто‑то был невнимателен», — признался Скотт.

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