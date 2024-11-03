Представлен фильм о гонке на собачьих упряжках на Камчатке

Премьера документального фильма "Испытание севером", посвященного гонкам на собачьих упряжках на дистанции в 1,5 тыс. км "Берингия", закрыла конкурсную программу документальных фильмов в рамках IV международного кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства" в Архангельске. Картина была впервые показана на большом экране, ее автор - известный российский экспедиционный оператор, режиссер и фотограф Дмитрий Панов, специализирующийся на съемке документальных фильмов. Он показал в своей работе не только экстремальную гонку, а также красоту Камчатки, историю и традиции региона, передает корреспондент ТАСС.

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«У нас на Камчатке проходит гонка на собаках "Берингия", это традиционная гонка, она проводится с 1991 года, ей уже больше 30 лет. Мой герой Алексей - московский бизнесмен со спортивным прошлым, решает принять участие в этой гонке. Он не был знаком с управлением собачьей упряжкой, с каюрским делом, но он физически развитый, проходил марафоны. И он решается отправиться на Камчатку, посещает собачий кемп, где ему вручают упряжку, с которой ему надо подружиться и показать, что он лидер», — рассказал ТАСС Панов.

В фильме часть истории показывается от лица Алексея: как он учится управлять упряжкой, общаться с собаками, преодолевать снега и метели. Но есть и вторая героиня - это собака - вожак упряжки. В картине они ведут диалог.

«Она волевая, она может погрызть какого-то другого пса, — отметил собеседник агентства. — Она встречает героя, когда он приходит, она комментирует его действия, где-то с сарказмом, где-то подшучивает над ним. И потом уже она начинает ему подсказывать, что как правильно сделать. Давай, Алексей, поднажмем, здесь все будет хорошо».

Герои картины сталкиваются с тяжелыми испытаниями, Алексей ночует в снегу в тундре, когда собаки отказываются идти дальше. Но все добираются до финиша.

Как пояснил автор, в своей картине он хотел показать не только саму гонку, но и жизнь на Камчатке: прекрасные пейзажи и людей, которые там живут. Это не только экспедиция из точки А в точку Б, здесь человек знакомится с севером не просто как с географическим направлением, а север для него это северные поселки, это природа, это отношение людей, их взаимодействие в сложных ситуациях.