Почему откладывали премьеру сериала «Преступление и наказание»

2 ноября в 22:00 на «Кинопоиске» состоится премьера сериала «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева. Выход экранизации по мотивам романа писателя Федора Достоевского переносили уже несколько раз. Действительно ли проект отложили из-за обнаженных сцен с актером Иваном Янковским в роли Родиона Раскольникова и что еще могло помешать выпуску первых эпизодов вовремя — в материале NEWS.ru.

© Кадр из трейлера

Кто снялся в сериале «Преступление и наказание»

Несмотря на то, что сценарий сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» был создан по мотивам романа Достоевского, создатели проекта решили перенести героев в XXI век, в наши дни.

По сюжету погрязший в бедности студент Родион Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу (Ёла Санько). Следователя Порфирия Петровича сыграл Владимир Мишуков, Сонечку Мармеладову — Алена Михайлова, в роли сестры Раскольникова Дуни снялась Любовь Аксенова, Тихон Жизневский перевоплотился в друга Родиона Дмитрия Разумихина.

В трейлере сериала одетый в плащ и худи Иван Янковский убивает старуху, выдающую микрокредиты. Он использует топор и пистолет в качестве орудий преступления, хотя у Достоевского не было упоминаний в романе об оружии. На теле Раскольникова можно увидеть татуировки. Также у главного героя есть альтер-эго — персонаж Тень (Игорь Хвошнянский).

В тизере также показаны сцены психоделического транса и удушения в бассейне Марфы Петровны. Богатую жену Аркадия Свидригайлова сыграла Юлия Снигирь.

Могли ли перенести «Преступление и наказание» из-за голого Янковского

После очередного переноса премьеры сериала представители «Кинопоиска» пояснили, почему это происходит. «Мы видели множество догадок и слухов, реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — заявили представители платформы.

По мнению авторов Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), перенос выхода проекта Мирзоева может быть связан с перемонтажом некоторых сцен. Например, в одной из них голый Янковский танцует на столе, в нескольких других показаны секс и насилие.

Кинокритик Александр Горбунов обратил внимание, что у сериала есть ограничение по возрасту — пометка «18+».

«В этом плане сериал "Метод" с Хабенским на Первом канале был гораздо жестче. В нем одна из серий начинается с повешенных детей. И как бы ничего, показали в эфире федерального канала вечером», — сравнил проекты Горбунов.

Кинокритик Александр Голубчиков высказал предположение, что чиновникам не понравились некоторые «спорные» сцены в новой экранизации Достоевского. Собеседник NEWS.ru также назвал вероятной причиной переноса старта проекта отсутствие у онлайн-кинотеатра прокатного удостоверения.

«Показы первых серий были организованы как премьерные в кинотеатрах, но при этом не было получено прокатное удостоверение на этот сериал. Раньше такая история у "Кинопоиска" проходила, но не в этот раз. Регулятор, видимо, начал им вставлять палки в колеса, потребовал что-то изменить, а на внесение изменений и согласование нужно время, поэтому так все растянулось», — считает Голубчиков.

Правда ли, что «Преступление и наказание» перенесли из-за Мирзоева

Telegram-канал «Можем объяснить» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предположил, что у сериала возникли проблемы из-за Мирзоева и его «неблагонадежности». В 2012 году Мирзоев участвовал в выборах в Координационный совет оппозиции, в 2014-м он не поддержал присоединение Крыма к России, в 2022-м выступил против проведения специальной военной операции на Украине.

Кинокритик Александр Горбунов поделился с NEWS.ru сомнениями, что причина переноса сериала связана с режиссером Мирзоевым и его политическими взглядами. По словам Горбунова, это не первый продукт от Мирзоева, представленный на платформе, и ранее не было никаких изменений в датах премьер.

«В этом году выходит уже второй сериал Мирзоева на "Кинопоиске". Первый, "Внутри убийцы", прошел на этой платформе в начале 2024-го. Это даже как-то странновато выпускать два сериала одного режиссера в год. Сериал "Внутри убийцы", экранизацию зарубежного автора Майка Омера, приняли прохладно, но до этого Мирзоев выпускал в 2021 году сериал "Топи" на "Кинопоиске" все с тем же Янковским, и у него был очень хороший результат», — рассказал Александр Горбунов. (На «Кинопоиске» рейтинг сериала-хоррора «Топи» на момент написания материала был 6,9 балла.)

Критик Давид Шнейдеров не согласен с коллегой и считает, что проблемы с экранизацией «Преступления и наказания» могли возникнуть из-за взглядов режиссера.

«Владимир Мирзоев не совсем лояльно относится к власти, он не ура-патриотический», — предположил Шнейдеров.

Могли ли перенести выход «Преступления и наказания» ради пиара

Горбунов высказал точку зрения, что перенос сериала «Преступление и наказание» может быть частью маркетинговой кампании и способом привлечь к нему наибольшее внимание зрителей.

«Бонусом к сериалу выпустили иммерсивный спектакль "Преступление и наказание". Он идет в особняке в Дашковом переулке. Режиссером выступил все тот же Владимир Мирзоев, правда, играют другие актеры. То есть это целая мультивселенная: ты можешь и сериал посмотреть, и на спектакль сходить, и книжку почитать, подкасты послушать и т. д.», — считает Горбунов.

По мнению критика, перенос сериала — «это уже перебор» и вместо желания посмотреть проект лично у него появилось безразличие.

Кинокритик Арина Бородина также писала, что слишком много «маркетинга с топором» в случае «Преступления и наказания» Мирзоева. Она призвала платформу не тянуть и уже показать зрителям новый продукт.

Шнейдеров считает, что перенос старта проекта — «точно не часть пиар-компании, а глупость». По его мнению, онлайн-кинотеатр так и не назовет настоящие причины, которые вызвали задержку.

Telegram-канал «Изнанка сериала» выдвинул другую гипотезу. По его мнению, в последний момент руководство онлайн-кинотеатра приняло решение, что новая экранизация «Преступления и наказания» сыровата и нуждается в доработке, поэтому ее и перемонтировали. Авторы поста напомнили о похожей ситуации с сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». Режиссер проекта Жора Крыжовников переснимал финальную серию проекта, чтобы сделать ее эмоциональнее.

Шнейдеров не согласен с этой версией. По его мнению, перемонтаж — довольно долгий процесс, поэтому нереально успеть все сделать за несколько дней.