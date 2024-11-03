«Осенние приключения» мультгероев в новом выпуске «МУЛЬТ в кино»

Все необходимые атрибуты осени уже на месте: кучи опавших листьев, а кое-где уже и снег, холод, сокращение светового дня и — теперь хорошем — новые мультфильмы! «МУЛЬТ в кино» приглашает детей и родителей отвлечься от усталости и хандры. Новый выпуск называется «Осенние приключения», рассказываем, какие новые эпизоды любимых детских мультсериалов туда вошли.

© Кадр из мультсериала

Что будет, если изобрести устройство, которое превращает старые вещи в совершенно новые? Кеше и такие высокие технологии по плечу, так что он и его друзья узнают ответ на этот вопрос на практике. И заодно выяснят, точно ли всем вещам нужно превращаться во что-то другое.

Этот эпизод посвящён самому успокаивающему занятию всех живых существ: сну. Благодаря чудесной Куда-угодно-двери Катя и Эф узнают, что аисты могут спать прямо во время полёта, жирафы — что ожидаемо — стоя, а спящие киты и вовсе представляют собой поразительное зрелище. Насмотревшись на спящих зверей, наконец-то решается отдохнуть и неугомонная Катя.

«Тонконожка»: «Серия № 1»

Премьерный эпизод нового мультсериала представит его главного героя — лосёнка по имени Тонконожка. Вместе с родителями он живёт в лесной чаще, и однажды, не послушав их наказа, отправился на соседнюю поляну.

Как набрать скорость, чтобы заснять крутое видео на скейтборде? Этим вопросом озадачивается Дэн. Он пробует достичь результата в скейтпарке и при помощи друзей на велосипедах, но что-то это всё не то. Выручает Дэна чудо-автомобиль Максика. Получится ли с его помощью снять заветный ролик?

Марена и Несмеяна украли телепорт у профессора Кривозуба и оказались на Воздушном острове феи Силесты. А всё потому, что Сказочный патруль теперь точно знает, у кого в руках важнейший Лунный камень. Сестрицы решают подзарядить артефакт и нарушают магический баланс острова, а затем пытаются устранить проблему силами Сказочного патруля. Всё захватывающее и захватывающее!

Выпуск «МУЛЬТ в кино» № 175 «Осенние приключения» стартует в кинотеатрах 2 ноября.