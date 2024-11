Документальный сериал об истории поп-группы Ace Of Base выйдет 5 декабря

Премьера документального фильма об истории шведской поп-группы Ace Of Base состоится 5 декабря. В проект войдут домашние видео, а также новые интервью с участниками коллектива, их бизнес-командой и коллегами из музыкальной индустрии.

Документалка будет состоять из трех серий.

Сериал в подробностях расскажет историю группы, собранной в 1990 году, сообщает Billboard. В частности, об истории и успехе таких хитов, как All That She Wants, The Sign, Don't Turn Around и других.

Ace Of Base пользовались большой популярностью в 90-х, но ряд коммерческих неудач и стычек с неуравновешенными поклонниками поставил точку в их творческом процветании. Официально коллектив распался в 2014-м.

