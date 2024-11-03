«Шизоватая ирония». Первые отзывы о сериале «Преступление и наказание»

2 ноября на «Кинопоиске» состоялся релиз сериала «Преступление и наказание», снятого по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Что говорят о ленте, какие первые отзывы, что не понравилось зрителям?

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Что известно о новом «Преступлении и наказании»

Режиссером нового «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев. Создатели решили перенести события романа Достоевского в XXI век. По сюжету погрязший в бедности студент Родион Раскольников (Иван Янковский) убивает старуху-микрокредиторшу (Ёла Санько). Следователя Порфирия Петровича сыграл Владимир Мишуков, Сонечку Мармеладову — Алена Михайлова, в роли сестры Раскольникова Дуни снялась Любовь Аксенова, Тихон Жизневский перевоплотился в друга Родиона Дмитрия Разумихина.

«Лето, Петербург XXI века. Студент Родион Раскольников изнурен безденежьем, безработицей и мыслями о бессмысленности своего существования. В его сознании зреет идея, что некоторые люди право имеют на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. Чтобы проверить теорию на себе, он убивает старуху-микрокредиторшу. На след Раскольникова выходит следователь Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания», — гласит аннотация к сериалу на «Кинопоиске».

Что говорят о сериале, первые отзывы

Вечером 2 ноября, после нескольких переносов, состоялся цифровой релиз «Преступления и наказания». Вышли сразу четыре первых эпизода. Текущий рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 5,6, две единственные на данный момент написанные рецензии отрицательные.

«Первая серия. Спустя 33 минуты нарастающей неловкости, раздражения и растущего стыда могу сказать следующее. Вымученная экспрессия с налетом шизоватой иронии, выдавливание театральности на стерильный, городской сеттинг из современности», — пишет пользователь Леонид Володин.

Рецензент считает, что лента могла быть удачной, однако «актеров заставляют не играть, а паясничать».

«Семейный подряд Мирзоевых плохо написал сценарий и плохо его поставил и дело даже не в полном пренебрежении логикой», — добавил он.

Автор отзыва раскритиковал сексуализированные сцены, которые «просто по-дрянному сняты», и назвал их «гаденькой, пошленькой подделкой». Также рецензенту не понравился «напыщенный слог не из этих мест».

Пользователь под ником kerr4ng в заголовке своей рецензии задался вопросам: «А зачем это все?»

«Этот сериал я ждал. Я люблю оригинальное произведение и отношусь к нему с особым трепетом как к вымеренной квинтэссенции психологического романа. <...> На выходе получаем несвязный, нелогичный, не побоюсь этого слова, кринж. Моя первая и главная претензия — сценарий. Почему герои ни с того ни с сего, живя в XXI веке, начинают говорить и выстраивать слова в предложения, будто они живут в XVIII веке? Что это за "давеча", "полноте", "семипудовая купчиха" в эпоху смартфонов, голосовых сообщений и TikTok?» — отметил он.

По мнению пользователя, верить героям в таких условиях не получается. Хотя, отмечает kerr4ng, актеры играют хорошо, сценарий и реплики «превращают все это в постановку первокурсников театрального института».

«Далее — мотивация. Ни слова, ни намека про идеи Раскольникова. Ни слова про его знаменитую статью. Да, упомянули "вошь", но не в нужном контексте. Дуня, сестра Раскольникова, <...> выходит замуж за Лужина просто по приколу. Где та самопожертвенность из оригинального романа?» — добавил рецензент.

Почему «Преступление и наказание» переносили

Премьера четырех первых серий «Преступления и наказания» планировалась 26 октября 2024 года. Сначала релиз перенесли на вечер следующего дня, а затем сроки сдвинулись на 29 октября. В итоге первые эпизоды стали доступны только 2 ноября, заключительные шесть серий должны выйти 30 ноября.

«Мы видели множество догадок и слухов, реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали», — заявили представители «Кинопоиска» после очередного переноса.

Некоторые источники предположили, что перенос проекта связан с перемонтажом откровенных сцен. При этом кинокритик Александр Горбунов отметил, что у сериала возрастной рейтинг «18+».

«В этом плане сериал "Метод" с Хабенским на Первом канале был гораздо жестче. В нем одна из серий начинается с повешенных детей. И как бы ничего, показали в эфире федерального канала вечером», — сравнил проекты Горбунов.

Горбунов не исключил, что перенос сериала может быть частью маркетинговой кампании и направлен на привлечение внимания к картине.

Кинокритик Александр Голубчиков предположил, что некоторые «спорные» сцены не понравились чиновникам. Он добавил, что переносы могут быть связаны и с отсутствием у онлайн-кинотеатра прокатного удостоверения.