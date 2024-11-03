Умер советский грузинский актер Заал Самадашвили

1 ноября, ровно через месяц после своего 71-летия, скончался Заал Самадашвили, советский грузинский сценарист, актер, публицист и писатель, мастер короткой прозы.

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Самадашвили родился в 1963 году в Тбилиси. Окончил механико-математический факультет Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили.

Первый рассказ опубликовал в 1983-м в журнале "Цискари", первый сборник прозы - в 1994-м. Автор книг "Как в старом итальянском кино", "Цыгане", "Рассказы для мальчиков", других. Автор сценариев к нескольким фильмам.

В 1983-м снялся в известной многосерийной драме "Клятвенная запись" - о событиях в истории Грузии XVI-XVIII веков, завершившихся заключением в 1783 году Георгиевского трактата о переходе Грузии под покровительство России.

Некролог публикует IPN со ссылкой на родных литератора. Детали не приводятся.