Что смотреть на праздничных выходных

Рубрика «Кино по субботам» — наша многолетняя традиция. Столько фильмов уже пересмотрено и столько еще предстоит посмотреть. Причем здесь тебя ждут только лучшие образцы жанров. Сегодня в подборке — эксцентрическая комедия, неонуарный тюремный боевик, ретрофэнтези, триллер и драмеди.

© кадр из фильма «Подручный Хадсакера»

«Подручный Хадсакера» (The Hudsucker Proxy), 1994

Эксцентрическая комедия братьев Коэн («Фарго», «Большой Лебовски»).

Фильм предлагает зрителю окунуться в атмосферу 1950-х годов. В центре сюжета — молодой и наивный клерк Норвилл Барнс (Тим Роббинс), который неожиданно получает шанс возглавить крупную корпорацию. Его назначение на столь высокую должность — не случайность или совпадение, а хитрый замысел члена совета директоров Сидни Массбергера (Пол Ньюман). Тот считает Норвилла слабоумным и надеется с его помощью завладеть контрольным пакетом акций корпорации.

Сочетание сатиры и абсурда делает сюжет фильма незабываемым — у тебя просто не получится серьезно воспринимать все, что ты увидишь на экране. Примечательна также стилистика картины, отсылающая к золотым временам Голливуда. Кино снято действительно красиво, каждый кадр хочется рассматривать отдельно. «Подручный Хадсакера» — не самый известный фильм братьев Коэн, но оттого еще интереснее. Поклонники творчества режиссеров могут в очередной раз насладиться их манерой работы, а те, кто не знаком с ними, просто насладятся хорошей историей с поучительным сюжетом и потрясающей актерской игрой.

«Похититель времени» (L’Arracheuse de temps), 2021

Фэнтези от канадского режиссера Френсиса Леклерка («Возвращение», «Мария-Антуанетта»). Сценарий основан на произведении писателя и музыканта Фреда Пеллерина.

11-летний Фред (Оскар Дегань) сильно беспокоится за здоровье любимой бабушки Бернадетт (Мишель Делорье). Неунывающая женщина пытается убедить внука в том, что давным-давно сама лично победила Смерть в их небольшом городке Сент-Эли-де-Какстони. Ее история коснется жизни обычных людей и будет тесно переплетаться с мифами и легендами.

Ретрофэнтези от Френсиса Леклерка погружает зрителя в мир, полный магии и неожиданных событий. Чем хорош фильм, так это красочной визуализацией и многогранными персонажами. До самого финала ты будешь гадать, правда ли все то, что рассказывает героиня Мишель Делорье, или это просто своеобразная попытка успокоить близкого человека. Изумительная картина, которая заставит тебя задуматься о своей жизни, погрустить и поулыбаться, возможно, даже позвонить родным после титров.

«Красавчик Джонни» (Johnny Handsome), 1989

Драматический триллер от американского режиссера Уолтера Хилла («Неудержимый», «Красная жара»). Картина является экранизацией романа Джона Гоуди «Три мира Красавчика Джонни».

Джон Седли по прозвищу Красавчик Джонни (Микки Рурк) — мелкий преступник, рожденный с обезображенным лицом. После того как героя предают его сообщники, тот попадает в тюрьму. Врач Стивен Фишер (Форест Уитакер) решает помочь Джону начать новую жизнь и предлагает ему участие в проекте по изменению поведения преступников. Мужчине делают пластическую операцию и выдают ему новое удостоверение личности. Но идея о мести не оставляет Джона в покое, и он придумывает дерзкий план.

Первое и главное достоинство картины — звездный актерский состав. Главные роли, помимо Микки Рурка, исполнили Эллен Баркин, Ланс Хенриксен, Морган Фримен, Элизабет Макговерн и Форест Уитакер. Сюжет также достоин похвалы — перед нами неглупый фильм, в основе которого лежит незавуалированная мораль: не стоит судить человека по его внешности. Внешнее уродство необязательно влечет за собой внутреннее. Смотреть всем любителям жанра, а также тем, кто хочет взглянуть на молодого Микки Рурка.

«Драка в блоке 99» (Brawl in Cell Block 99), 2017

Неонуарный тюремный боевик от американского режиссера С. Крэйга Залера («Закатать в асфальт», «Костяной томагавк»).

Брэдли Томас (Винс Вон) — в прошлом боксер и наркокурьер. Как бы он ни пытался завязать с незаконной деятельностью, ему все же пришлось вернуться в преступный бизнес. Попавшись на очередной сделке, он отправляется в тюрьму отбывать срок. На очередное свидание с Брэдли приходит не его беременная жена, а неизвестный, который шантажирует мужчину здоровьем его нерожденной дочери. Чтобы спасти жизнь жены и своего будущего ребенка, герой должен перевестись в блок 99 тюрьмы строгого режима и убить заключенного.

Суровый реализм и мощная актерская игра Винса Вона — вот главные достоинства этого фильма. История бывшего боксера, вынужденного встать на преступный путь, исследует темы мужества, чести и насилия, проводит зрителя вместе с героем через суровые испытания и моральные дилеммы. Тюремный боевик С. Крэйга Залера — достойный представитель жанра, который точно не разочарует тебя. Ты будешь приятно впечатлен тем, как сочетается неспешный ритм картины с лихими поворотами сюжета.

«Три семьи» (Tre piani), 2021

Драматическая комедия от итальянского режиссера Нанни Моретти («Сантьяго, Италия», «У каждого свое кино»). Сюжет основан на одноименном бестселлере израильского писателя Эшколя Нево.

Картина представляет собой рассказ о переплетении судеб трех семей, живущих в одном доме на протяжении нескольких десятилетий. Истории о любви, потере и личных трагедиях накладываются одна на другую, и каждый герой стремится найти свое место в быстро меняющемся мире.

Любопытный фильм, во время просмотра которого не можешь избавиться от ощущения, будто ты подглядываешь за жизнью соседей. Картина делает все, чтобы зритель не заскучал: развитие сюжета начинается со случайного убийства и резво скачет от измен и ревности до судебных тяжб и разочарования героев в себе и окружающей реальности. Каждый человек, живущий в доме, что-то теряет, совершая поспешные действия и не желая найти в себе силы признаться, что ему не нравятся его будни. Смотреть картину советуем тогда, когда тебе захочется совершить переоценку ценностей, проанализировать свою жизнь или просто поразмышлять о чем-то важном.