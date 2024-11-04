Сериал «Преступление и наказание» собрал 600 тыс. просмотров за сутки

2 ноября на «Кинопоиске» стартовал драматический сериал «Преступление и наказание». Для просмотра доступны сразу четыре эпизода. Представители онлайн-кинотеатра поделились, что за первые сутки проект собрал 600 тыс. просмотров — это рекорд для всех шоу сервиса.

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Сериал обошёл по данному показателю предыдущих рекордсменов «Кинопоиска» — «Короля и Шута» и драму «Игры». Однако зрители встретили проект смешанно: его рейтинг составил 5,7 «звезды» на основе более 28 тыс. отзывов.

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Финальные шесть серий «Преступления и наказания» выйдут 30 ноября.