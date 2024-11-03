В рамках Каирского международного кинофестиваля покажут фильм «Цвет граната»

Фильм Сергея Параджанова "Цвет граната" (1968), повествующий о жизни армянского поэта Саят-Нове, включен в программу 45-го Каирского международного кинофестиваля. Кинокартина будет показана в номинации "Классика мирового кинематографа", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо фильма самого режиссера, которому в январе 2024 года исполнилось бы 100 лет, на кинофестивале будет продемонстрирована документальная лента Нарине Мкртчян и Арсена Азатяна "Бобо" (1991), повествующая о последних днях жизни Параджанова и включающая в себя материалы его последнего, неоконченного фильма "Исповедь"(1990). По словам президента фестиваля Хусейна Фахми, "Цвет граната" включен в программу фестиваля в этом году не только по причине юбилея его создателя, но и потому, что организаторы всегда стремятся "найти преимущественно нестандартные фильмы, которые обычно не демонстрируются широкой публике".

"В рамках фестиваля мы стремимся показать киноленты, отражающие совершенно разные культуры. Нам предложили эту картину Параджанова ("Цвет граната" - прим. ТАСС), и мы, ознакомившись с ней, одобрили ее участие в фестивале", - указал Фахми в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он отметил, что вместе с "Цветом граната" в номинации "Классика мирового кинематографа" будут также показаны такие фильмы, как "Крестный отец 2" (The Godfather: Part II, 1974), "Клеопатра" (Cleopatra, 1963) и "Быть Джоном Малковичем" (Being John Malkovich, 1999).

Главное - качество, а не страна производства

Хусейн Фахми рассказал, что к участию в 45-м Каирском кинофестивале допущен еще один фильм российского режиссера, а именно - "Филателия" (2024) Натальи Назаровой о девушке-филателистке Яне, страдающей легкой формой ДЦП и борющейся за право на личное счастье.

"Это прекрасный фильм, поэтому мы решили одобрить его участие в фестивале в номинации "Международная панорама", - сообщил он, добавив, что организаторы направили режиссеру киноленты приглашение лично посетить фестиваль. "Вы знаете, многие европейские кинофестивали сейчас запрещают показ российских кинокартин, но не мы: для нас первостепенным критерием отбора является качество фильма, а не страна его производства. Мы принимаем киноленты из всех стран, если они соответствуют нашим стандартам", - подчеркнул президент кинофестиваля.

Директор фестиваля Исам Закарья добавил, что в Каире будет также показана дебютная работа российского режиссера Николая Ларионова "Вечная зима" (2024) о родителях, пытающихся справиться с гибелью сына. Кинолента, как ожидается, будет включена в список фильмов, демонстрируемых вне конкурса.

Каирский кинофестиваль

Каирский международный кинофестиваль пройдет в египетской столице с 13 по 22 ноября. Он проводится ежегодно с 1976 года, считается старейшим фестивалем в Африке и на Ближнем Востоке и является единственным официально аккредитованным Международной федерацией ассоциации кинопродюсеров в регионе. В этом году в кинопоказе, как ожидается, примут участие кинематографисты из 137 стран, которые поборются за обладание "Золотой пирамидой" - главным призом кинофестиваля. В рамках кинофестиваля также пройдут мастер-классы с участием видных деятелей мировой киноиндустрии, в том числе - французского и аргентинского режиссера Гаспара Ноэ, который, как ожидается, лично приедет в Каир.

Отличительной чертой предстоящего фестиваля станет появление отдельной рубрики фильмов, посвященных палестинской проблеме и жизни в блокированном секторе Газа. Год назад организаторы фестиваля приняли решение о его отмене на фоне обострения вооруженного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем.