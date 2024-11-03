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Составлен список лучших экранизаций русской классики

Сериал «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского зрители встретили довольно холодно, а фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и вовсе вызвал скандал. Какие экранизации произведений русской классической литературы считаются лучшими?

Составлен список лучших экранизаций русской классики
© кадр из сериала «Преступление и наказание»

Что известно о новом «Преступлении и наказании», отзывы

Режиссером нового «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев. Создатели решили перенести события романа Достоевского в Санкт-Петербург XXI века.

По сюжету погрязший в бедности студент Родион Раскольников (Иван Янковский) убивает старуху-микрокредиторшу (Ёла Санько). Следователя Порфирия Петровича сыграл Владимир Мишуков, Сонечку Мармеладову — Алена Михайлова, в роли сестры Раскольникова Дуни снялась Любовь Аксенова, Тихон Жизневский перевоплотился в друга Родиона Дмитрия Разумихина.

Вечером 2 ноября после нескольких переносов премьеры состоялся цифровой релиз «Преступления и наказания». Вышли сразу четыре первых эпизода. Текущий рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 5,6, две единственные на данный момент написанные рецензии — отрицательные.

«Первая серия. Спустя 33 минуты нарастающей неловкости, раздражения и растущего стыда могу сказать следующее. Вымученная экспрессия с налетом шизоватой иронии, выдавливание театральности на стерильный, городской сеттинг из современности», — пишет пользователь Леонид Володин.

Рецензент считает, что лента могла быть удачной, однако «актеров заставляют не играть, а паясничать».

«Семейный подряд Мирзоевых плохо написал сценарий и плохо его поставил, и дело даже не в полном пренебрежении логикой», — добавил он.

Автор отзыва раскритиковал сексуализированные сцены, которые «просто по-дрянному сняты», и назвал их «гаденькой, пошленькой подделкой».

Пользователь под ником kerr4ng в заголовке своей рецензии задался вопросом:

«А зачем это все?»

«Моя первая и главная претензия — сценарий. Почему герои ни с того ни с сего, живя в XXI веке, начинают говорить и выстраивать слова в предложения, будто они живут в XVIII веке? Что это за „давеча“, „полноте“, „семипудовая купчиха“ в эпоху смартфонов, голосовых сообщений и TikTok?» — отметил он.

По мнению пользователя, верить героям в таких условиях не получается. Хотя, отмечает kerr4ng, актеры играют хорошо, сценарий и реплики «превращают все это в постановку первокурсников театрального института».

Какой скандал связан с «Мастером и Маргаритой»

В конце января 2024 года состоялась премьера фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Время и место действия фильма совпадают с романом Булгакова: история разворачивается в 1930-е в Москве. В центре сюжета — история Мастера, в жизни которого существуют два мира: реальный и литературный. Первая линия как бы соприкасается с биографией самого Булгакова, вторая же поначалу кажется лишь встроенным рассказом о Пилате и Иешуа, а также Воланде и его свите. Впоследствии обе сюжетные ветви пересекаются, из-за чего грань между ними становится едва ощутима.

Картина, однако, скорее была интерпретацией, нежели экранизацией романа Булгакова. В фильме мало цитат из оригинального текста, в отличие от, например, работы Владимира Бортко.

Зрители в основном хвалили картину. Была отмечена достойная работа художников и творческий подход актеров: некоторым Евгений Цыганов показался более убедительным Мастером, чем, например, Александр Галибин из сериала Бортко. Зрители также с интересом сравнивали Маргариту в исполнении Анны Ковальчук и Юлии Снигирь.

«Уже нельзя снимать старыми методами и незачем. Даже хорошо, что существует подробный советский сериал и современный яркий „компьютеризированный“ полный метр. Каждый хорош по-своему, каждый найдёт своего зрителя», — отметила пользовательница портала «Кино-Театр.ру».

«Фильм сделан очень профессионально, красиво, интересно. Это не экранизация романа. Это самостоятельное произведение о писателе, о создании этого фантасмагорического произведения», — добавила другая.

Однако вскоре после премьеры в Сети нашли публикацию режиссера Локшина, в которой он пожелал победы Украине в СВО и сравнил РФ с нацистской Германией. Вскоре режиссер поспешил удалить резонансные заявления и закрыл доступ к профилям в соцсетях.

Telegram-канал «Баба Яга против» обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО. Например, в прикрепленном к посту ролике актер задается риторическим вопросом, что бы сказали предки о происходящих событиях.

«1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России: Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссеру с американским гражданством Локшину, дочери эстонской фашистки Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский)», — говорится в посте Telegram-канала «Баба Яга против».

Лучшие экранизации русской классики

По данным портала «Культура.РФ», созданного ФКУ «Цифровая культура» (подведомственная организация Минкульта РФ), в список лучших экранизаций русской классики вошли 19 картин. К ним относятся:

  • «Война и мир» (1967) Сергея Бондарчука;
  • «Мастер и Маргарита» (2005) Владимира Бортко;
  • «Тихий Дон» (1957) Сергея Герасимова;
  • «12 стульев» (1971) Леонида Гайдая;
  • «Тарас Бульба» (2009) Владимира Бортко;
  • «Дворянское гнездо» (1969) Андрея Кончаловского;
  • «Бесприданница» (1936) Якова Протазанова;
  • «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979) Никиты Михалкова;
  • «Пиковая дама» (1916) Якова Протазанова«;
  • «Дама с собачкой» (1960) Иосифа Хейфица;
  • «Дядя Ваня» (1970) Андрея Кончаловского;
  • «Чапаев» (1934) Георгия и Сергея Васильевых;
  • «Идиот» (1958) Ивана Пырьева;
  • «Мать» (1926) Всеволода Пудовкина;
  • «Бег» (1970) Александра Алова и Владимира Наумова;
  • «Бесы» (2014) Владимира Хотиненко;
  • «Собачье сердце» (1988) Владимира Бортко;
  • «Мой ласковый и нежный зверь» (1978) Эмиля Лотяну;
  • «...А зори здесь тихие» (1972) Станислава Ростоцкого.

В этот список, однако, не вошли «Сталкер» (1979) Андрея Тарковского, «Братья Карамазовы» (2009) Юрия Мороза, «Доктор Живаго» (2006) Александра Прошкина и «Белая гвардия» (2012) Сергея Снежкина, которые были отмечены как крупными кинопорталами, так и критиками.

Фильмы и сериалы
Баба Яга против
Чапаев
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Тарас Бульба
Мать
Пиковая дама
Доктор Живаго
Братья Карамазовы
12 стульев
Бесприданница
Белая гвардия
Собачье сердце
Тихий Дон
Тихон Жизневский
Александр Алов
Юрий Мороз
Михаил Локшин
Тарас Бульба
Яков Протазанов
Анна Ковальчук
Владимир Наумов
Владимир Мишуков
Всеволод Пудовкин
Родион Раскольников
Станислав Ростоцкий
Сергей Снежкин
Владимир Мирзоев
Александр Галибин
Александр Прошкин
Сергей Васильев
Иосиф Хейфиц
Сергей Герасимов
Владимир Хотиненко
Владимир Бортко
Федор Достоевский
Иван Пырьев
Георгий Васильев
Иван Янковский
Сергей Бондарчук
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Леонид Гайдай
Михаил Булгаков
Любовь Аксенова
Андрей Михалков-Кончаловский
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