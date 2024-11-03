Составлен список лучших экранизаций русской классики

Сериал «Преступление и наказание» по мотивам романа Федора Достоевского зрители встретили довольно холодно, а фильм по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и вовсе вызвал скандал. Какие экранизации произведений русской классической литературы считаются лучшими?

© кадр из сериала «Преступление и наказание»

Что известно о новом «Преступлении и наказании», отзывы

Режиссером нового «Преступления и наказания» выступил Владимир Мирзоев. Создатели решили перенести события романа Достоевского в Санкт-Петербург XXI века.

По сюжету погрязший в бедности студент Родион Раскольников (Иван Янковский) убивает старуху-микрокредиторшу (Ёла Санько). Следователя Порфирия Петровича сыграл Владимир Мишуков, Сонечку Мармеладову — Алена Михайлова, в роли сестры Раскольникова Дуни снялась Любовь Аксенова, Тихон Жизневский перевоплотился в друга Родиона Дмитрия Разумихина.

Вечером 2 ноября после нескольких переносов премьеры состоялся цифровой релиз «Преступления и наказания». Вышли сразу четыре первых эпизода. Текущий рейтинг сериала на «Кинопоиске» составляет 5,6, две единственные на данный момент написанные рецензии — отрицательные.

«Первая серия. Спустя 33 минуты нарастающей неловкости, раздражения и растущего стыда могу сказать следующее. Вымученная экспрессия с налетом шизоватой иронии, выдавливание театральности на стерильный, городской сеттинг из современности», — пишет пользователь Леонид Володин.

Рецензент считает, что лента могла быть удачной, однако «актеров заставляют не играть, а паясничать».

«Семейный подряд Мирзоевых плохо написал сценарий и плохо его поставил, и дело даже не в полном пренебрежении логикой», — добавил он.

Автор отзыва раскритиковал сексуализированные сцены, которые «просто по-дрянному сняты», и назвал их «гаденькой, пошленькой подделкой».

Пользователь под ником kerr4ng в заголовке своей рецензии задался вопросом:

«А зачем это все?»

«Моя первая и главная претензия — сценарий. Почему герои ни с того ни с сего, живя в XXI веке, начинают говорить и выстраивать слова в предложения, будто они живут в XVIII веке? Что это за „давеча“, „полноте“, „семипудовая купчиха“ в эпоху смартфонов, голосовых сообщений и TikTok?» — отметил он.

По мнению пользователя, верить героям в таких условиях не получается. Хотя, отмечает kerr4ng, актеры играют хорошо, сценарий и реплики «превращают все это в постановку первокурсников театрального института».

Какой скандал связан с «Мастером и Маргаритой»

В конце января 2024 года состоялась премьера фильма Михаила Локшина «Мастер и Маргарита». Время и место действия фильма совпадают с романом Булгакова: история разворачивается в 1930-е в Москве. В центре сюжета — история Мастера, в жизни которого существуют два мира: реальный и литературный. Первая линия как бы соприкасается с биографией самого Булгакова, вторая же поначалу кажется лишь встроенным рассказом о Пилате и Иешуа, а также Воланде и его свите. Впоследствии обе сюжетные ветви пересекаются, из-за чего грань между ними становится едва ощутима.

Картина, однако, скорее была интерпретацией, нежели экранизацией романа Булгакова. В фильме мало цитат из оригинального текста, в отличие от, например, работы Владимира Бортко.

Зрители в основном хвалили картину. Была отмечена достойная работа художников и творческий подход актеров: некоторым Евгений Цыганов показался более убедительным Мастером, чем, например, Александр Галибин из сериала Бортко. Зрители также с интересом сравнивали Маргариту в исполнении Анны Ковальчук и Юлии Снигирь.

«Уже нельзя снимать старыми методами и незачем. Даже хорошо, что существует подробный советский сериал и современный яркий „компьютеризированный“ полный метр. Каждый хорош по-своему, каждый найдёт своего зрителя», — отметила пользовательница портала «Кино-Театр.ру».

«Фильм сделан очень профессионально, красиво, интересно. Это не экранизация романа. Это самостоятельное произведение о писателе, о создании этого фантасмагорического произведения», — добавила другая.

Однако вскоре после премьеры в Сети нашли публикацию режиссера Локшина, в которой он пожелал победы Украине в СВО и сравнил РФ с нацистской Германией. Вскоре режиссер поспешил удалить резонансные заявления и закрыл доступ к профилям в соцсетях.

Telegram-канал «Баба Яга против» обратил внимание, что и исполнитель роли Мастера Евгений Цыганов, и его экранная муза Юлия Снигирь ранее выступали с критикой СВО. Например, в прикрепленном к посту ролике актер задается риторическим вопросом, что бы сказали предки о происходящих событиях.

«1,2 млрд государственных рублей Минкульт отдал противникам СВО и яростным критиканам России: Евгению Цыганову (Мастер) и Юлии Снигирь (Маргарита), режиссеру с американским гражданством Локшину, дочери эстонской фашистки Ауг (Гелла), канадскому гражданину Колокольникову (Коровьев), израильскому гражданину Ярмольнику (доктор Стравинский)», — говорится в посте Telegram-канала «Баба Яга против».

Лучшие экранизации русской классики

По данным портала «Культура.РФ», созданного ФКУ «Цифровая культура» (подведомственная организация Минкульта РФ), в список лучших экранизаций русской классики вошли 19 картин. К ним относятся:

«Война и мир» (1967) Сергея Бондарчука;

«Мастер и Маргарита» (2005) Владимира Бортко;

«Тихий Дон» (1957) Сергея Герасимова;

«12 стульев» (1971) Леонида Гайдая;

«Тарас Бульба» (2009) Владимира Бортко;

«Дворянское гнездо» (1969) Андрея Кончаловского;

«Бесприданница» (1936) Якова Протазанова;

«Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979) Никиты Михалкова;

«Пиковая дама» (1916) Якова Протазанова«;

«Дама с собачкой» (1960) Иосифа Хейфица;

«Дядя Ваня» (1970) Андрея Кончаловского;

«Чапаев» (1934) Георгия и Сергея Васильевых;

«Идиот» (1958) Ивана Пырьева;

«Мать» (1926) Всеволода Пудовкина;

«Бег» (1970) Александра Алова и Владимира Наумова;

«Бесы» (2014) Владимира Хотиненко;

«Собачье сердце» (1988) Владимира Бортко;

«Мой ласковый и нежный зверь» (1978) Эмиля Лотяну;

«...А зори здесь тихие» (1972) Станислава Ростоцкого.

В этот список, однако, не вошли «Сталкер» (1979) Андрея Тарковского, «Братья Карамазовы» (2009) Юрия Мороза, «Доктор Живаго» (2006) Александра Прошкина и «Белая гвардия» (2012) Сергея Снежкина, которые были отмечены как крупными кинопорталами, так и критиками.