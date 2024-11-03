Фильм «Майор Гром: Игра» покажет СТС

Телевизионная премьера фильма «Майор Гром: Игра» состоится 4 ноября 2024 года на канале СТС. «ИнтерМедиа» напоминает, что это сиквел картины «Майор Гром: Чумной доктор». Главные роли в продолжении истории исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Владимир Лысенко, Евгений Чебатков, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Константин Хабенский, Андрей Трушин и др. Режиссерское кресло снова занял Олег Трофим.

© кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

После событий первого фильма Игорь Гром (Жизневский) становится супергероем Санкт-Петербурга. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным (Сетейкин), а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной (Аксенова). Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

В российский прокат «Майор Гром: Игра» вышел в мае. Читайте рецензию на фильм на сайте «ИнтерМедиа».