Почему стоит ждать байопик «Никому не известный» с Тимоти Шаламе

25 декабря в американский прокат выйдет фильм «Никому не известный», посвященный юности великого музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана. Главную роль сыграл Тимоти Шаламе, а режиссером стал Джеймс Мэнголд, уже снимавший байопик легенды американской музыки в «Переступить черту» о Джонни Кэше. «Лента.ру» рассказывает о картине, которой уже прочат место фаворита в оскаровской гонке.

© Кадр из фильма

Дата выхода: 25 декабря

25 декабря Страна: США

США Режиссер: Джеймс Мэнголд

Джеймс Мэнголд В ролях: Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Эдвард Нортон, Моника Барбаро

О чем фильм «Никому не известный»?

1961 год. В Нью-Йорк из городка Дулут, штат Миннесота, приезжает 19-летний юноша по имени Роберт Аллен Циммерман. Он влюблен в фолк-музыку и мечтает познакомиться со своим кумиром Вуди Гатри, который к этому моменту уже лежит в психиатрической клинике, где лечится от болезни Гентингтона. Роберт погружается в жизнь богемного квартала Гринвич-Вилидж и знакомится с будущими легендами фолк-музыки в диапазоне от Джоан Баэз и Дейва Ван Ронка до Джонни Кэша и Пита Сигера. Вскоре Циммерман придумывает себе творческий псевдоним Боб Дилан, под которым выпускает несколько альбомов, набирая изрядную популярность. В 1965-м он резко рвет с фолк-сообществом, выйдя на сцену фестиваля в Ньюпорте с электрическим составом.

Кто сыграл главные роли?

Известия о том, что Тимоти Шаламе сыграет Боба Дилана, появились одновременно с анонсом картины — в январе 2020 года. Потом в производство вмешалась пандемия, а возобновилось производство лишь в 2023-м, когда режиссер Джеймс Мэнголд освободился после работы над «Индианой Джонсом и Колесом судьбы». Тогда же стали известны исполнители прочих ролей в фильме, который получил название «Никому не известный» (Complete Unknown — словосочетание из песни Дилана Like a Rolling Stone). Скут Макнейри («Не говори никому») сыграл Вуди Гатри, в роли Джоан Баэз снялась Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»). Джонни Кэша исполнил Бойд Холбрук («Хищник») — вопреки шуткам о том, что Мэнголд вновь (после «Переступить черту») пригласит Хоакина Феникса. На роль Пита Сигера в 2023-м был утвержден Бенедикт Камбербэтч, однако позднее британский актер выбыл из проекта и был заменен Эдвардом Нортоном. Наконец, Эль Фаннинг сыграла единственную героиню, имя которой изменено по сравнению с реальностью — девушку Боба, которую в фильме зовут Сильви Руссо. В реальности ее звали Сьюзи Ротоло — их парный портрет с Диланом украшает обложку его альбома Freewheelin’ Bob Dylan.

Как создавался фильм «Никому не известный»?

В 2020-м Джеймс Мэнголд согласился ставить фильм «Обретая электричество» (Going Electric). Сценарий к нему написал ветеран Джей Кокс («Банды Нью-Йорка»), опираясь на книгу Элайджи Уолда «Дилан играет в электричестве!» (Dylan Goes Electric!) Когда разразилась пандемия, Мэнголд взялся за переработку сценария, так что в итоге кино, изначально заявленное как байопик, превратилось, по словам режиссера, в «многофигурную драму во вкусе Роберта Олтмена». В процессе работы название сменилось на «Никому не известный».

Когда финальный сценарий был готов, его прочел сам Боб Дилан, который обычно скептически относится к посвященным своей личности проектам. Тем не менее великий музыкант пригласил к себе Мэнголда, чтобы узнать, каким он видит будущую картину.

«Я хочу снять фильм о парне, который задыхается от тоски в Миннесоте, бросает семью и друзей, чтобы пересобрать себя в новом месте. Он заводит новых друзей, становится феноменально популярным, вновь начинает задыхаться и — снова сбегает».

По словам Мэнголда, Дилан усмехнулся и сказал, что такой подход ему нравится.

В процессе подготовки к роли Тимоти Шаламе консультировался с большим знатоком американского фолка Джоэлом Коэном (этой теме посвящен фильм братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса») и шатался по дилановским местам Нью-Йорка.

Пению, игре на гитаре и сценическому движению Тимоти обучала та же команда, которая готовила Остина Батлера к «Элвису». Важным материалом при работе над картиной стала переписка Кэша и Дилана соответствующего периода, которую Мэнголду предоставил менеджер Боба Джефф Розен. По словам режиссера, этот документ избавил его от необходимости искать правду в многочисленных противоречивых интервью и исследованиях жизни рок-звезды.

Съемки должны были начаться в марте 2023-го, однако были отложены из-за забастовки гильдии актеров. Снимать «Никому не известного» в итоге начали в марте 2024-го, а закончили в июне. Таким образом пост-продакшн был осуществлен в сжатые сроки — чтобы успеть выпустить картину зимой к сезону наград. Однако, по словам режиссера, качество от этого не пострадало.

Что говорят о фильме «Никому не известный»?

«Никому не известный» уже стал фаворитом в прогнозах грядущей оскаровской гонки — например, по версии издания Variety. «Оскар» прочат и Тимоти Шаламе, который имеет все шансы стать самым молодым обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль, побив рекорд Эдриана Броуди. Шаламе сейчас 28, к моменту церемонии ему исполнится 29 — столько же было Броуди, однако нюанс заключается в том, что Эдриану было 29 и 11 месяцев, а Шаламе к весне будет чуть меньше.

По словам Мэнголда, «Никому не известный» в корне отличается от его предыдущего опыта в биографическом жанре — «Переступить черту» про Джонни Кэша. Если фильм о Кэше был классическим байопиком, раскрывавшим природу героя через события его детства и юности, то в случае с Диланом такой подход не работает. Боб на протяжении долгих лет запутывал следы и мистифицировал собственную биографию, добиваясь минимального вмешательства в свою приватную жизнь. Поэтому Мэнголд и выбрал панорамный подход в духе Олтмена, решив показать становление Дилана через его взаимоотношения с окружением и влияние, которое оказал его собственный талант на тех, с кем свела его судьба.

Когда выйдет фильм «Никому не известный»?

Американская премьера фильма намечена на 25 декабря 2024 года, в Великобритании и Ирландии «Никому не известного» начнут показывать в январе 2025-го. О выходе картины в российский прокат на момент написания текста ничего не известно.