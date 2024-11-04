Фильм «Огниво» снова возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Отечественный фэнтези-фильм "Огниво" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 281,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период 31 октября - 3 ноября.

© Кадр из фильма

Фильм повествует о солдате, который случайно находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу, похищенную и заколдованную злым Лиходеем. Картина вышла в прокат 24 октября, главные роли исполнили Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Антонина Бойко, Ян Цапник и другие.

Кинокартина "Веном: последний танец", просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла второе место в странах СНГ, собрав 107,7 млн рублей.

Российский фильм "Руки вверх!" режиссера Аскара Узабаева, собравший 84,6 млн рублей, занял третье место в прокате. Картина вышла в прокат 10 октября. Она повествует о солисте группы "Руки вверх!" Сергее Жукове, который из провинциального мальчишки становится одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Роли исполнили Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Екатерина Климова, Виктория Полторак, Олег Алмазов, Михаил Полицеймако.