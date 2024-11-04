«Веном», «Руки», «Кеша» и «Федя»: кто уступил «Огниво» в прокатный уик-энд

В пятерку лидеров проката в минувший уик-энд вошли фильмы «Огниво», «Веном: Последний танец», «Руки Вверх!», «Возвращение попугая Кеши» и «Федя: Народный футболист».

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Касса уик-энда

Прокат вновь возглавил российский фильм-сказка «Огниво» режиссера Александра Войтинского, заработав еще 281,5 млн рублей в России и СНГ, передает «Kinobusiness.com».

При этом на втором месте по кассовым сборам в странах СНГ, без учета России и Белоруссии, за минувшие выходные остался «Веном: Последний танец». Этот американский фильм сейчас не показывают в РФ, так как отечественные кинотеатры приостановили демонстрацию зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания в преддверии ноябрьских праздников.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на «Kinobusiness.com», третий «Веном» за минувшие выходные собрал еще 107,7 млн рублей. Лента вышла в прокат 24 октября. По состоянию на 2 ноября, ее общая касса, по подсчетам портала, превысила 337 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров фильм про музыкальную группу «Руки вверх!». На четвертом месте разместилась новая российская комедия «Возвращение попугая Кеши» со скандальным Никитой Кологривым в главной роли. В ТОП-5, по сообщениям РИА Новости, также попал фильм о советском футболисте Федоре Черенкове «Федя: Народный футболист». Лента смогла собрать 55,3 млн рублей.

«Руки» опустились

Российский музыкальный байопик «Руки вверх!» несколько недель подряд возглавлял прокат. Однако в прошедший уик-энд после долгого лидерства фильм закрепился на третьей строчке. В минувшие выходные сборы картины упали. Она смогла заработать лишь 84,6 млн рублей. В настоящий момент общая касса фильма составляет около 800 млн рублей, передает портал «Kinobusiness.com».

При этом фильму все равно пророчат миллиард рублей в прокате. Так, председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в интервью НСН предположил, что сборы «Руки вверх!» могут дойти до такой отметки, если лента еще несколько недель продержится в топе.

«Фильм зрителю понравился, отзывы более чем положительные. Мы ставим эстимейт, что он вполне может достигнуть 1 млрд рублей, если будет держаться в топе хотя бы еще пару недель. Надежда на этот фильм у нас есть», - объяснил он.

В свою очередь генеральный директор киносети «Синема парк и Формула кино» Алексей Васясин в пресс-центре НСН также допустил, что фильм «Руки вверх!» может стать «миллиардером».

Попугай на 70 млн

В киноиндустрии успеха ждут и от новой ленты «Возвращение попугая Кеши», которая в минувшие выходные оказалась на четвертой строчке проката. По подсчетам «Kinobusiness.com», комедия собрала 69,5 млн рублей. Премьера фильма режиссера Олега Асадулина состоялась 31 октября.

По сюжету, у учителя географии из Сочи Митяя появляется говорящий попугай из древнего рода по имени Кеша. Митяй переживает сложный момент: его девушка поставила отношения на паузу, потому что он не может обеспечить ей роскошную жизнь. Поэтому Кеша и географ заключают договор: попугай помогает вернуть Митяю девушку, а учитель — возлюбленную пернатого, с которой их когда-то разлучили.

Роли в ленте исполнили Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Роман Курцын, Ефим Шифрин, Никита Дювбанов и другие. Продюсерами картины выступили Георгий Малков, Сергей Стегний, Константин Трофимов. Он же написал сценарий к ленте.

Сразу после премьеры фильма член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН предположил, что «Возвращение попугая Кеши» может собрать за первые выходные около 60-70 млн рублей с учетом популярности актеров Никиты Кологривого и Оксаны Акиньшиной.

«Перспектива у фильма по первым цифрам, которые мы видим по результатам четверга (12,5 млн рублей, по подсчетам "Kinobusiness.com" - прим. НСН), вполне неплохие. Никита Кологривый сейчас в топе популярности у зрителей. Понятно, что фильм не занял первую строчку, потому что безоговорочно там царствует сказка "Огниво". Но, тем не менее, вполне адекватные цифры. С учетом популярности и Кологривого, и Оксаны Акиньшиной, и в целом востребованности комедий хороших, позитивных, тем более снятых в Сочи, сейчас уже начинают люди как-то ностальгировать по ушедшему лету… Потенциал порядка 60-70 млн рублей за уик-энд у этого фильма вполне есть. Плюс в понедельник еще будет выходной. Вполне картина может разойтись и сделать неплохую кассу. Продолжаются каникулы — школьники, начиная со средних классов, как раз самая лояльная и верная аудитория у Кологривого. Думаю, что они с удовольствием пойдут посмотреть на этот фильм», - объяснил он.

При этом Исаев напомнил, что у картины достаточно широкая аудитория, что позитивно отразится на сборах.

«Это и тинейджеры, это и 20-25 лет, это и, в принципе, более возрастная аудитория, люди +30-35 лет вполне могут на этот фильм сходить. Но, тем не менее, он для абсолютно спокойного и комфортного семейного просмотра. Это не комедия на тональности шуток ТНТ. Поэтому я думаю, что у фильма действительно широкая аудитория. И это отразится на его итоговых сборах», - заключил собеседник НСН.

Ранее Роман Исаев в пресс-центре НСН сообщил, что кассовые сборы кинотеатров по итогу 2024 года составят 42 млрд рублей, а для комфортной жизни нужны 60 млрд.