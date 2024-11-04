Новый фильм Роберта Земекиса с Томом Хэнксом провалился в прокате

Новаторская драма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» стала главным разочарованием недели в бокс-офисе. Несмотря на наличие Тома Хэнкса и Робин Райт, впервые воссоединившихся на экране после «Форреста Гампа», фильм стартовал с удручающих $5 млн в домашнем прокате.

© Кадр из фильма

При бюджете в $45 млн и невысоких оценках критиков (36% на Rotten Tomatoes) и зрителей (оценка B- на CinemaScore), шансы на успех минимальны. Остается надежда на международный прокат, но вряд ли у него получится принципиально исправить положение.

Весь фильм снят с одного ракурса, одной камерой, демонстрирующей одно место, где возник дом, в котором стала проживать семья. Зрителям представлена история этой семьи на протяжении почти ста лет.

Лидер бокс-офиса не изменился. Им, как и в прошлую неделю, остается «Веном: Последний танец». Общие сборы фильма составили $317 млн, из которых $90 млн пришлись на домашний рынок, а $227 млн на международный. Несмотря на то, что фильм показал худший старт в трилогии, он демонстрирует отличную выносливость — падение во вторую неделю составило всего 49%, что является лучшим показателем для франшизы.

Боссы студии Sony уже довольны, так как бюджет фильма составил всего $120 млн и уже окупился.

Анимационный фильм «Дикий робот» от Universal/DreamWorks демонстрирует феноменальную устойчивость. В свой шестой уикенд он не только не упал, но даже вырос на 11%, заработав $7,55 млн. Общие сборы мультфильма достигли $269 млн при бюджете около $80 млн.

Хоррор «Улыбка 2» преодолел отметку в $100 млн, собрав $109,7 млн при бюджете $28 млн. До результата первой части ($217 млн) сиквел не доберется, но уже сейчас может считаться успешным.