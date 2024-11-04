Музей Эльдара Рязанова приглашает на интерактивную экскурсию

7 ноября в 14:00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет интерактивная экскурсия "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Она приурочена к годовщине Парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года.

С октября 1941 г. по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии историк, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой расскажет о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". На экскурсии у посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону: +7(846)332-05-16

9 ноября в 17:30 состоится третья лекция цикла "История советской комедии в трех лицах" (16+). Ее тема — "Смех в разгар оттепели: комедии Эльдара Рязанова 1960-х годов" (16+). Лекцию прочитает исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Мероприятие проходит в рамках празднования дня рождения Эльдара Рязанова.

Период оттепели особенно привлекает исследователей истории советского кино. Эпоха новой надежды для общества, декада, когда отечественный кинематограф вступил в открытый диалог с мировым кинопроцессом, время особой искренности и серьезности. Оттепель стала аналогом "новых волн" в европейском кино. Как говорилось в названии одного из главных кино-манифестов эпохи — шедевре Михаила Калика "Человек идет за солнцем" (1961, 16+) — это время стремлений к свету и будущему.

Какое место среди процессов истории занимает сатирическая комедия? Нет ли несоответствия между серьезностью интонации нового кино и смехом как реакцией на происходящее? На лекции речь пойдет о комедиях Эльдара Рязанова 1960-х годов. Посетители узнают, какое место картины занимают в ландшафте кино-оттепели, а также услышат ответ на вопрос: чем эти фильмы совпадают с эпохой, а в чем они ей противоречат?

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cDCaWi.