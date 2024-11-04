Как можно принять участие в съемках сериалов в Санкт-Петербурге

Стало известно, как можно провести время на съёмочной площадке, поработать с Константином Хабенским и даже получить за это вознаграждение.

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«Петербург 2» пишет, что для съёмок военно-исторического сериала «Таганрог» в Санкт-Петербурге 6 ноября требуется массовка на роль журналистов на пресс-конференции. Нужны мужчины и женщины от 25 до 40 лет, одетые в классические вещи неярких цветов. Съёмки будут проходить на объекте с ограниченным доступом, поэтому участникам кастинга нужно предоставить полные ФИО, серию и номер паспорта.

Вознаграждение — 2000 рублей.

О сериале: в годы Великой Отечественной войны офицер КГБ отправляется в оккупированный Таганрог, чтобы организовать разведку и подполье. Гестапо стремится раскрыть участников сопротивления.

Для съёмок игрового короткометражного фильма «Ещё не поздно»

13 ноября в Санкт-Петербурге потребуется массовка из мужчин и женщин с европейской и французской внешностью. Возраст не имеет значения, но есть пожелания к одежде и внешнему виду — необходимо выглядеть интеллигентно, девушки могут сделать лёгкий макияж. Съёмки пройдут в аэропорту. Участие в проекте бесплатное.

О фильме: история о дедушке, который после долгих лет скитаний по миру возвращается в родной город к своей семье. И именно здесь он находит своего первого настоящего друга.

Эпизодическая роль в сериале для канала «Домашний»

Для съёмок нового сериала ищут непрофессиональную актрису на эпизодическую роль фармацевта. Попробовать свои силы и принять участие в кастинге могут женщины от 30 лет. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге 4 ноября. За участие в проекте полагается гонорар в размере 7000 рублей. Название сериала не разглашается.

Актёры массовых сцен для сериала «Метод»

В данный момент проходит отбор людей для участия в массовых сценах, групповых эпизодах и для эпизодических ролей в сериале «Метод». Для съёмок требуются мужчины от 18 до 50 лет и женщины от 18 до 60 лет. Участие в проектах оплачивается в зависимости от эпизода и длительности смены.

О сериале: следователь высочайшего уровня, который раскрывает самые сложные убийства, привык работать один и никому не раскрывает свой метод поиска преступников. Однако под его руководство попадает стажёр — молодая выпускница юридического факультета, для которой эта работа станет непростым испытанием.

Массовка для сериала «Первый отдел»

Для съёмок четвёртого сезона сериала «Первый отдел» нужны актёры массовки, которые будут играть сотрудников Следственного комитета. Ищут мужчин от 20 до 45 лет, статных, с короткой стрижкой, без бороды, щетины и усов, а также татуировок на открытых частях тела. Съёмки пройдут в Санкт-Петербурге 4 ноября. Информация о размере гонорара не разглашается.

О сериале: опытный следователь Юрий Брагин расследует преступления, происходящие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он служит в первом отделе Второго следственного управления СК России.

Ранее депутат и актер Николай Бурляев раскритиковал тех, кто снимает ремейки фильмов, а внук Рязанова сомневается в успехе ремейка «Приключений итальянцев в России» с китайцами.