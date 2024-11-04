Да будет музыка: Катя и Эф придумывают «Новый инструмент»

Однажды Катя заметила, что музыканты очень любимы пользователями соцсетей. У них столько лайков! Может, Кате и Эфу тоже на чём-то сыграть, чтобы завоевать любовь публики? Но музыкантов очень много, и все возможные инструменты уже задействованы. Так герои решили попробовать придумать «Новый инструмент», а для этого отправились в увлекательное путешествие. Смотрите эпизод шоу «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» на Тлум.Ру.

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Что там?

Самые древние из древних племён! Музыка первобытных людей строилась на ритмах, и именно поэтому первыми музыкальными инструментами стали ударные. Дальше Куда-угодно-дверь отправила Катю и Эфа внутрь валторны — очень длинной трубы, скрученной много раз. Это удивительный инструмент! Но целям Кати всё равно не подходит.

В итоге герои оказываются в современной студии звукозаписи, где хитрый звукорежиссёр мигом записал их фразы, чтобы использовать как семплы. Понравилась ли итоговая нарезка Кате и Эфу, можно узнать, посмотрев эпизод.

Всё-таки музыка бывает очень разной! Благодарим Катю и Эфа за познавательное приключения. Чтобы не пропустить дальнейшие похождения героев, добавляйте наш сайт в закладки.